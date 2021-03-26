Dünya Hollanda polisinden ırkçı mesaj Bir Türk daha eksildi
AVRUPA

​Hollanda polisinden ırkçı mesaj​: Bir Türk daha eksildi

Hollanda polisinden ırkçı mesaj : Bir Türk daha eksildi

Hollanda’nın Rotterdam kentinde WhatsApp mesajlarında göçmen ve azınlıklara hakaret ve küfür eden polislere soruşturma başlatıldı. Polislerden birinin, okul çıkışında öldürülen 16 yaşındaki Hümeyra Ergincanlı için “Bir Türk daha azaldı” ifadesini kullandığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Hollanda polisinden ırkçı mesaj​: Bir Türk daha eksildi
Hümeyra Ergincanlı

Hollanda’da Rotterdam teşkilatına bağlı polisler hakkında WhatsApp gruplarında “ırkçı konuşmalar” yaptıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Polislerin ülkedeki azınlıklar, göçmenler ve Afrikalılara yönelik ırkçı ve ayrımcı ifadeler kullandıkları tespit edildi. Polislerden birinin, okuldan çıktığı sırada öldürülen 16 yaşındaki Türk asıllı Hümeyra Ergincanlı için “Bir Türk daha azaldı” ifadesini kullandığı ortaya çıktı.

Hümeyra Ergincanlı, 16 Aralık 2018’de okul çıkışı bahçede eski erkek arkadaşı tarafından öldürülmüştü.
Hümeyra Ergincanlı, 16 Aralık 2018’de okul çıkışı bahçede eski erkek arkadaşı tarafından öldürülmüştü.

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ŞİKAYETİ DİKKATE ALINMAMIŞTI

  • Rotterdam polis şefi Fred Westerbeke, polislerin kınandığını ve haklarında başlatılan soruşturmanın sürdüğünü kaydetti. Rotterdam Designcollege’de eğitim gören Ergincanlı, 16 Aralık 2018’de okul çıkışı bahçede eski erkek arkadaşı tarafından öldürülmüştü. Talihsiz genç rahatsız edildiği için polise şikayette bulunmuş ancak şikayetleri dikkate alınmamıştı.

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