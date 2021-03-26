​Hollanda polisinden ırkçı mesaj​: Bir Türk daha eksildi Hollanda polisinden ırkçı mesaj : Bir Türk daha eksildi Hollanda’nın Rotterdam kentinde WhatsApp mesajlarında göçmen ve azınlıklara hakaret ve küfür eden polislere soruşturma başlatıldı. Polislerden birinin, okul çıkışında öldürülen 16 yaşındaki Hümeyra Ergincanlı için “Bir Türk daha azaldı” ifadesini kullandığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi 26 Mart 2021, 00:00 Son Güncelleme: 26 Mart 2021, 04:00 Yeni Şafak