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Dünya

Hollanda'da 1988'den bu yana en fazla grev 2022'de yapıldı

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), ülkenin geçen yılki grev verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede son 35 yılda en fazla grev, 33 kez greve gidilen 2022'de yaşandı.

14:12 . 3/05/2023 Çarşamba
AA
Hollanda'da 1988'den bu yana en fazla grev 2022'de yapıldı.

Hollanda'da 1988'den bu yana en fazla grev 2022'de yapıldı.

Hollanda'da, toplu iş sözleşmesindeki şartlar ve zam oranlarının yetersizliği sebebiyle 1988'den bu yana en fazla grevin 2022'de yapıldı bildirildi.


Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), ülkenin geçen yılki grev verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede son 35 yılda en fazla grev, 33 kez greve gidilen 2022'de yaşandı.


Açıklamada, çoğunlukla toplu iş sözleşmesindeki şartların iyileştirilmesi ve zam oranlarının yükseltilmesi talebiyle gidilen toplam 33 grevden 20'sinin çalışma şartları, 8'inin maaş zammı talebiyle yapıldığı belirtildi.


Söz konusu grevlere yaklaşık 30 bin işçinin katıldığı kaydedilen açıklamada, bu rakamın 2021'deki 22 greve katılan 59 bin kişinin gerisinde olduğuna dikkat çekildi.


Açıklamada, 2022'deki grevlerin 28'i işçi sendikaları tarafından ilan edilirken 25 grevin işveren ve sendika arasındaki anlaşmayla sonlandırıldığı ifade edildi.


En çok grev taşımacılıkta

Açıklamada, 2022'deki 33 grevin 13'ünün taşımacılık ve depoculuk sektörü çalışanları tarafından yapıldığı ve bunlara toplam 7 bin kişinin katıldığı aktarıldı.


Taşımacılık sektöründen sonra en fazla grevin 12 kez sanayi ve imalat sektörü çalışanlarınca yapıldığı belirtilen açıklamada, maaşlarından en az memnun olanların yüzde 66 ile sağlık çalışanları olduğu vurgulandı.



#Hollanda
#Grev
#Zam
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