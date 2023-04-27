İngiltere'de enerji kullanımı yüksek fiyatlar nedeniyle son 50 yılın en düşük seviyesine geriledi.

İngiltere ve Hollanda, Kuzey Denizi'nin altından inşa edecekleri ve dünyada türünün en büyük örneği olarak nitelendirilen elektrik hattı Yeni LionLink ile deniz üstü rüzgar santrallerinden yaklaşık 2 milyon haneye yetecek elektrik tedarik edecek. İngiliz hükümetinin açıklamasına göre, Yeni LionLink her iki ülkeyi aynı anda deniz üstü rüzgar enerjisi santrallerine bağlayarak temiz ve erişebilir enerji tedarik etmesini sağlayacak.