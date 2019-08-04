Hollanda'da belediye burkalı kadından özür diledi

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Bursa'da yaban mersininde rekolte beklentisi 30 ton

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Tarım A.Ş. tarafından başlatılan yaban mersini yetiştiriciliği projesinde ilk meyveler alındı. Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bu yıl itibarıyla 30 tonluk bir rekolte beklentimiz var. Kilosunun 40 liraya satıldığı düşünülürse, yapacağımız yatırım ve çalışmalarla da 600 tonluk potansiyel hedefimiz, ne kadar doğru bir yolda olduğumuzun önemli göstergesidir" dedi.