Dünya Hollandada bin 300 kişi kapalı mekana kapatıldı Şarkı söyleyip çığlık atın
AVRUPA

Hollanda’da bin 300 kişi kapalı mekana kapatıldı: Şarkı söyleyip çığlık atın!

Hollanda'da koronavirüs sebebiyle kapalı olan gece kulüplerinin, kısıtlamaların hafifletileceği dönemde nasıl açılabileceğini görmek için yapılan araştırmaya bin 300 kişi katıldı.

Haber Merkezi DHA
Hollanda'da gece kulübü deneyi yapıldı.
Hollanda'da gece kulübü deneyi yapıldı.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da koronavirüsün gece kulübünde yayılımının nasıl olacağını gözlemlemek için parti düzenlendi. Bin 300 kişinin katılımıyla düzenlenen parti, 17 bin kişilik kapasitesi olan gece kulübünde gerçekleştirildi. Araştırmaya katılan kişiler, koronavirüs kısıtlamalarından "muaf" tutularak gece kulübünde eğlendi. Kovid-19'un yayılmasına ilişkin gerçekleştirilen deneyin amacının, kısıtlamaların kalkacağı dönemde gece kulüplerinin kontrollü bir şekilde açılmasının mümkün olup olmayacağını görmek olduğu kaydedildi. Etkinlikte DJ olarak Sam Feldt, Lady Bee ve Sunnery James & Ryan Marciano yer aldı.

ŞARKI SÖYLEYİP ÇIĞLIK ATILMASI İSTENDİ
Gece kulübünde gerçekleşen deneyde, dans pistindeki bazı kişilerin hareketleri kısıtlanırken, bazılarının ise, sürekli ya da bir kereye mahsus dans sırasında maske takmaları istendi. Bir kısma ise floresan içecek verilerek en kalabalık parti alanlarında ne kadar tükürük salgılandığının gözlemlenmesi için ise, şarkı söyleyip çığlık atmaları istendi.
‘ÇALIŞMANIN MEKANLARIN AÇILMASINA YARDIMCI OLMASINI UMUYORUZ’
Hükümet için çalışmayı yürüten Fieldlab şirketinden Tim Boersma deney ile ilgili yaptığı açıklamada, “Çalışmanın mekanların yeniden açılmasına yardımcı olmasını umuyoruz.” ifadelerine yer verdi. Ayrıca katılımcıların, 48 saat önce koronavirüs için test yaptırdığı ve negatif sonuç çıkanların etkinliğe dahil edildiği belirtildi.

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