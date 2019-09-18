Hollanda'da bir tarlada 200 mayın bulundu Hollanda'da bir tarlada 200 mayın bulundu Kuzey Hollanda Bölgesi'nde bir köyde yaşayan çiftçi, tarlasında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma yaklaşık 200 kara mayını buldu. Mayınları, tarlanın sahibi bir çiftçi drenaj çalışması yaparken toprağın yaklaşık bir metre altında buldu.

Haber Merkezi 18 Eylül 2019, 19:26 Son Güncelleme: 18 Eylül 2019, 19:36 AA