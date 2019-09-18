Dünya Hollandada bir tarlada 200 mayın bulundu
AVRUPA

Hollanda'da bir tarlada 200 mayın bulundu

Hollanda'da bir tarlada 200 mayın bulundu

Kuzey Hollanda Bölgesi'nde bir köyde yaşayan çiftçi, tarlasında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma yaklaşık 200 kara mayını buldu. Mayınları, tarlanın sahibi bir çiftçi drenaj çalışması yaparken toprağın yaklaşık bir metre altında buldu.

Haber Merkezi AA
Drenaj çalışması yapan çiftçi, toprağın yaklaşık bir metre altında 200 mayın buldu.
Drenaj çalışması yapan çiftçi, toprağın yaklaşık bir metre altında 200 mayın buldu.

Hollanda'da bir tarlada İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 200 kara mayını bulundu.

2. Dünya Savaşı'ndan kalma 200 mayın

Yerel medyada çıkan haberlerde, Kuzey Hollanda Bölgesi'ndeki 's-Gravendeel köyünde bir tarlada İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 200 kara mayınının bulunduğu belirtildi.

Mayınları, tarlanın sahibi bir çiftçi, drenaj çalışması yaparken toprağın yaklaşık bir metre altında buldu.

Bomba imha ekibinin tarlada inceleme başlattığı, tarlanın gece boyunca koruma altına alınacağı ve mayınların perşembe günü imha edileceği bilgisi paylaşıldı.

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