Hollanda'da bir tarlada 200 mayın bulundu

Hollanda'da bir tarlada İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 200 kara mayını bulundu.
2. Dünya Savaşı'ndan kalma 200 mayın
Yerel medyada çıkan haberlerde, Kuzey Hollanda Bölgesi'ndeki 's-Gravendeel köyünde bir tarlada İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 200 kara mayınının bulunduğu belirtildi.
Mayınları, tarlanın sahibi bir çiftçi, drenaj çalışması yaparken toprağın yaklaşık bir metre altında buldu.
Bomba imha ekibinin tarlada inceleme başlattığı, tarlanın gece boyunca koruma altına alınacağı ve mayınların perşembe günü imha edileceği bilgisi paylaşıldı.