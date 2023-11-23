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Dünya

Hollanda'da genel seçim: İslam düşmanı Wilders'in partisi ilk sonuçlara göre önde

Hollanda'da genel seçimlerde sandık çıkış anketlerine göre, Geert Wilders liderliğindeki İslam düşmanı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV), açık farkla ilk sıraya yerleşti. Hiçbir partinin tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadığı ülkede koalisyon hükümeti için en az 76 sandalyeye sahip olmak gerekiyor.

00:19 - 23/11/2023 Thursday
AA
Hollanda seçimlerini ilk sonuçlara göre, İslam düşmanı Geert Wilders'in partisi önde götürüyor.

Hollanda seçimlerini ilk sonuçlara göre, İslam düşmanı Geert Wilders'in partisi önde götürüyor.

Oy verme işleminin TSİ 23.00'te tamamlandığı Hollanda'da sandık çıkış anketlerine göre PVV, parlamentodaki 150 sandalyeden 35'ini kazanarak birinci sırayı alırken eski AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans’ın liderliğinde seçimlere ittifakla giren İşçi Partisi (PvdA) ve Yeşil Sol (Groen Links) 25 sandalye ile ikinci sırayı aldı.

PKK'lı teröristin kızı Dilan Yeşilgöz üçüncü sırada kaldı

Bir önceki seçime göre 10 sandalye kaybeden PKK'lı terörist Yücel Karagöz'ün kızı, Türkiye düşmanı Dilan Yeşilgöz-Zegerius liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) ise 24 sandalye ile üçüncü sıraya geriledi.

2021 seçimlerinde Hristiyan Demokratlar Birliğinden (CDA) seçilen ve daha sonra ayrılarak yeni parti kuran Pieter Omzigt'in lideri olduğu, ilk defa seçimlere katılan Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) 20 sandalye ile dördüncü oldu.

Hükümet için 76 sandalye gerekiyor

Bir önceki seçime göre koalisyon partilerinden Demokratlar 66 (D66) 24'ten 10'a, CDA 15'ten 5'e ve Hristiyan Birlik Partisi (CU) 5'ten 3 sandalyeye düştü.

Üyelerinin çoğunluğu Türk ve diğer Müslümanlar olan Denk Partisinin milletvekili sayısı ise bir önceki seçime göre değişmeyerek 3 oldu.

Hiçbir partinin tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadığı ülkede koalisyon hükümeti için en az 76 sandalyeye sahip olmak gerekiyor.



#Hollanda
#Seçim
#Geert Wilders
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