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Hollanda'da hükümet düşüyor: Wilders koalisyondan çekildiğini açıkladı tansiyon yeniden yükseldi

Hollanda'da hükümet düşüyor: Wilders koalisyondan çekildiğini açıkladı tansiyon yeniden yükseldi

11:033/06/2025, Salı
G: 3/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Hollanda'da göçmen politikasına dair görüşmelerde anlaşma çıkmamasının ardından Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders partisinin "koalisyondan ayrıldığını" duyurdu.
Hollanda'da göçmen politikasına dair görüşmelerde anlaşma çıkmamasının ardından Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders partisinin "koalisyondan ayrıldığını" duyurdu.

Hollanda’da aşırı sağ siyasetin simge ismi Geert Wilders, koalisyondaki ipleri kopardı. Özgürlük Partisi'nin (PVV) lideri Wilders, göçmen politikalarında istedikleri düzenlemelerin hükümet programına yansıtılmaması üzerine, koalisyondan ayrıldıklarını açıkladı.

Hollanda siyasetinde tansiyon yeniden yükseldi. Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, göçmen politikalarına yönelik taleplerinin koalisyon anlaşmasında yer bulmaması üzerine hükümetten çekildiklerini duyurdu. Bu gelişme, ülkeyi yeniden bir erken seçim atmosferine sürükleyebilir.


Hollanda'da hükümet krizi


Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Wilders, göçle ilgili taleplerinin karşılık bulmadığını ifade ederek, “Göç politikalarımıza imza atılmadı. Anayasal değişiklik yok. Bu yüzden PVV olarak koalisyondan çekiliyoruz” sözlerine yer verdi.


Fransız haber ajansı AFP’de yer alan değerlendirmelere göre, Wilders’in bu çıkışı ülkede erken seçim ihtimalini güçlendirdi. Koalisyonun sarsılması, siyasi istikrarsızlık endişelerini beraberinde getirdi.


Geert Wilders, Kasım 2023’te yapılan genel seçimlerde önemli bir sürprize imza atmış ve partisiyle birlikte mecliste belirleyici konuma gelmişti.




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