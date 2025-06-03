Kola içti mesanesinden çıkanlar şoke etti: Vücudunuz alarm vermeden önce dikkat

GİLABURU VE BİTKİ ÖZÜTLERİ İŞE YARIYOR MU?

Doç. Dr. Salabaş, halk arasında böbrek taşı için önerilen doğal ürünlerle ilgili de konuştu:

"Gilaburu, cranberry, yeşil çay, nar gibi özütlerin taşı düşürdüğüne dair söylentiler var. Bilinen zararları yok ancak net faydaları konusunda daha fazla bilimsel çalışma gerekiyor."

ZAMANINDA TEDAVİ EDİLMEZSE DİYALİZ KAÇINILMAZ

Böbrek taşlarının idrar yollarını tıkaması durumunda ciddi komplikasyonların gelişebileceğini belirten Salabaş, erken müdahalenin önemini şöyle anlattı:

"Tıkanıklık uzun sürerse böbrek yetmezliğine, hatta diyalize kadar giden bir tabloya yol açabilir. Özellikle kilolu, tek böbrekli ya da sık enfeksiyon geçiren hastalar bu konuda daha büyük risk taşır."

SON SÖZ: TEŞHİS, TAKİP VE TEKNOLOJİ DESTEKLİ TEDAVİ

Doç. Dr. Salabaş, taşların kendiliğinden düşebileceğini ancak yine de detaylı analizlerin şart olduğunu söyledi:

"Taş düşüren, kırdıran ya da ameliyat olan bireylerde taş tipi ve metabolik yapı belirlenmeli. Aksi halde önerilen genel tavsiyeler, kişiye özel planlama yapılmadığında daha büyük sorunlara yol açabilir. Neyse ki artık fiberoptik görüntüleme ve lazer tedavileriyle müdahale daha etkin şekilde yapılabiliyor."