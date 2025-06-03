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Güney Kore'de seçim yarışı başladı

Güney Kore'de seçim yarışı başladı

09:433/06/2025, Salı
G: 3/06/2025, Salı
AA
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Güney Kore, sıkıyönetim ilanı sonrası azledilen eski devlet başkanı Yoon'un yerine yeni devlet başkanlarını seçmek üzere sandık başına gitti.
Güney Kore, sıkıyönetim ilanı sonrası azledilen eski devlet başkanı Yoon'un yerine yeni devlet başkanlarını seçmek üzere sandık başına gitti.

Güney Kore'de, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün görevden azledilmesinin ardından yeni devlet başkanını belirleyecek seçimler bugün yapılıyor.

Ulusal Seçim Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 44 milyon kayıtlı seçmenin olduğu ülkede seçmenler yerel saatle 06.00'dan itibaren seçim merkezlerinde kurulan 14 bin 295 sandıkta oy kullanmaya başladı.


Sandıkların açılmasının ardından 3 saat içinde kayıtlı seçmenlerin yüzde 9,2'sini oluşturan 4,09 milyon kişinin oy kullandığı bildirildi.


Ülkedeki seçmenlerin yüzde 34,74'ünü oluşturan 15,4 milyon kişi, 29-30 Mayıs tarihlerinde erken oy kullanma imkanından yararlanmıştı. Bu, ilk kez 2014'te başlatılan erken oy uygulamasında bugüne dek rastlanılan en yüksek oran olmuştu.


Seçimde 5 aday, devlet başkanlığı için yarışıyor. Ana muhalefetteki Demokratik Partiden (DP) Lee Jae-myung ile iktidardaki Halkın Gücü Partisinden (PPP) Kim Moon-soo, en güçlü adaylar olarak öne çıkıyor.




#Güney Kore
#Ulusal Seçim Komisyonu
#Yoon Suk Yeol
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