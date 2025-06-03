Katil İsrail bir kez daha yardım almak isteyen Filistinlileri hedef aldı: 24 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun Refah kentinin El-Alem isimli yardım dağıtım bölgesinde insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu 24 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.