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Katil İsrail bir kez daha yardım almak isteyen Filistinlileri hedef aldı: 24 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail bir kez daha yardım almak isteyen Filistinlileri hedef aldı: 24 kişi hayatını kaybetti

08:453/06/2025, Salı
G: 3/06/2025, Salı
AA
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Katil İsrail, bir kez daha yardım almak isteyen Filistinlileri hedef aldı.
Katil İsrail, bir kez daha yardım almak isteyen Filistinlileri hedef aldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bir kez daha yardım almak isteyen Filistinlileri hedef alması sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde insani yardım almak isteyen Filistinlilere ateş açması sonucu 24 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, insani felakete sebep olduğu Gazze Şeridi'nde bir kez daha açlıkla boğuşan Filistinli sivilleri hedef aldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun Refah kentinin El-Alem isimli yardım dağıtım bölgesinde insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu 24 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
  • Gazze'de yardım dağıtım merkezlerinde İsrail ordusunun Filistinlileri hedef alan saldırılarında ölenlerin sayısı 76'ya çıktı.

İsrail'in "yardım dağıtım" mekanizması

İsrail ordusu, 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerine saldırılar düzenliyor. İsrail güçleri, oluşturduğu sözde "tampon bölgelerde" kurduğu dağıtım yerlerine akın eden sivillere ateş açıyor.

İsrail ordusunun 1 Haziran'da Gazze Şeridi'nde 2 ayrı noktada insani yardım almaya çalışan Filistinlilere düzenlediği saldırılarda 32 kişi hayatını kaybetmiş, 232 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu ise Gazze Şeridi'nde dağıtım noktasında yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açarak onlarca kişiyi öldürdüğünü inkar etmişti.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, "Gazze Şeridi'nde yardım dağıtımının ölüm tuzağına dönüştüğünü" belirtmişti.

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