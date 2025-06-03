Nijerya
Nijerya’nın kuzeyinde, ülkenin ulusal spor festivalinden dönen sporcuları taşıyan bir otobüs kaza yaptı. Kazada sporcular, antrenörler ve yetkililerden oluşan 22 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise ağır yaralandı.
Kano Eyaleti Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kazada yaşamını yitirenlerin çoğunun genç olduğu belirtildi. Kazanın, aşırı hız ve yorgunluk nedeniyle meydana gelmiş olabileceği ifade edildi.
Kano Valisi Abba Kabir Yusuf,
"Bu elim kazanın haberini büyük bir üzüntüyle aldım. 22 masum vatandaşımızı kaybettik, çok sayıda kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerimizi iletiyorum"
dedi.
Nijerya Ulusal Spor Komisyonu da yaptığı açıklamada, kazanın ardından “büyük bir üzüntü içinde” olduklarını bildirdi. Komisyon başkanı Mallam Dikko,
"Bu sporcular tutkuları ve başarı azimleriyle ülkemizin daha parlak bir geleceğine umut taşıyorlardı. Onları asla unutmamalıyız"
dedi.
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