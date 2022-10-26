Hollanda'da sağlık sektöründe göçmen kökenli hastalara yönelik ayrımcılık ve ırkçılık yapılıyor

Söz konusu raporda, göçmen kökenli hastaların deneyimlerinin, "doktorları tarafından ciddiye alınmama, sağlık çalışanlarının olumsuz tutumları ve bazen açık ırkçılık veya ayrımcılığa maruz kalmaları" şeklinde olduğu ifade edildi.

Göçmen kökenli hastaların, ön yargı, anlayış, iletişim eksikliği veya dil engelleri nedeniyle diğer hastalara göre farklı muamele gördüğü ifade edilen raporda, sağlık sektöründeki ayrımcılıkla mücadelenin ayrımcılığın kanıtlanması, ölçülmesi ve ardından buna uygun önlemler alınmasıyla olduğu kaydedildi.

Raporda ayrıca, göçmen kökenli hastaların, dil engeli olmasa ve yüksek düzeyde eğitimli olsalar bile göçmen kökenli oldukları için "kötü tedavi ve yaklaşım görebildikleri" ifadesi yer aldı.

Araştırmanın, 6 profesyonel sağlık çalışanı ile detaylı görüşmeden ve 183 katılımcı arasında yapılan anketten oluştuğu aktarıldı.

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"Sağlık sektöründe çalışanların, daha iyi kültürel eğitim almaları gerekiyor"

Statera Bilim Enstitüsü Vakfı Müdürü Gökhan Çoban, yaptıkları araştırmayla sağlık sektöründe göçmen kökenli hastalara yönelik ayrımcılık konusunda daha da bilinçli olunmasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Çoban, "Hollanda vergi dairesinin yaptığı ayrımcılıktan sonra, sağlık sektöründe de kimlik ve din temelinde ayrımcılık yapıldığı görülmektedir. Sağlık sektöründe görünen ayrımcılık hastanın sağlığına çok zararlıdır. Hastalar kimliklerine veya dinlerine göre farklı muamele görüyor. Bu da tedavide farklılıklara neden oluyor. Tıbbi tedavideki bu farklılık, hastaların her zaman doğru tedaviyi görmediği anlamına gelir." değerlendirmesinde bulundu.

Hollanda'da ayrımcılığın, son yıllarda sıkça karşılaşılan bir sorun olduğuna dikkati çeken Çoban, "Sağlık sektörünün bu konuyu ciddiye alması gerekiyor. İlk önce sorunu tanıyıp çözüm üretmesi gerekiyor çünkü sağlık çalışanları kendilerini genelde suçsuz sanıyor veya yaptığı ayrımcılığın farkında değil. Sağlık sektöründe çalışanların, yabancılara karşı bilinçaltı davranışlarının farkında olması için daha iyi bir kültürel eğitim almaları gerekiyor." dedi.

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