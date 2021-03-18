Dünya Hollandada seçimleri Mark Rutte üst üste 4üncü kez kazandı
AVRUPA

Hollanda'da seçimleri Mark Rutte üst üste 4'üncü kez kazandı

Hollanda'da genel seçimleri, geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi kazandı. Rutte'nin partisi, dört kez üst üste birinci parti oldu. Hiçbir parti tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadığı için bir koalisyon hükümeti kurulması bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Hollanda Başbakanı Mark Rutte
Hollanda Başbakanı Mark Rutte

Hollanda genel seçimlerini, 35 milletvekili çıkaran geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) kazandı.

Rutte, 2017 seçimlerinde kazandığı 33 sandalyeyi artırdı ve 35 milletvekili çıkardı, böylece VVD yapılan son 4 genel seçimde 4 kez üst üste birinci parti oldu.

Geert Wilders liderliğindeki İslam ve yabancı karşıtı aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) bir sıra gerileyerek üçüncü parti olsa da Meclisteki aşırı sağcıların sandalye sayısı 6 arttı.

Sonuçlara göre, hiçbir parti tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadı. En az 4 partili bir koalisyon hükümeti kurulması bekleniyor.

Üyelerinin çoğu Türk olan DENK 2 sandalye kazandı

Üyelerinin çoğu Türk ve göçmenlerden oluşan ve geçen seçime göre bir sandalye kaybeden Denk Partisi ise 2 milletvekili ile temsil edilecek.

İlk defa genel seçimlere katılan, kendisini "İslam'dan ilham alan parti" olarak tanıtan NIDA Partisi başarı elde edemedi.

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