Holokostçulardan soykırımcıya destek

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin başvurusuyla, Gazze’de Filistinlilere soykırım yaptığı suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanında (UAD) yargılanmaya başlanan İsrail’e destek açıklamasında bulunan Almanya, Birleşmiş Milletler (BM) raportörlerinden yoğun tepki aldı. BM Sağlık Hakkı Raportörü Tlaleng Mofokeng, X hesabından yaptığı açıklamada, “Tarihinde birden fazla soykırım işlemiş bir devlet (Almanya), sömürgecilik ve apartheid kurbanı bir ülkenin (Güney Afrika) başka bir soykırımı, işgalci nükleer gücü (İsrail) önleme çabalarının altını oyuyor. Almanya, sen gerçek misin? Umarız daha iyisini yapabilirsin.” ifadelerini kullandı. BM Konut Hakkı Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal, X mesajında, Almanya’nın UAD’deki soykırım davasına İsrail lehine taraf olacağını açıklayan ilk ülke olduğu yönündeki bir paylaşımı alıntılayarak, bunun Almanya’nın sorumluluklarıyla bağdaşmadığını belirtti. Rajagopal, “Almanya, soykırımı önleme sözleşmesinin uygulanması çabalarını desteklemeli, tersini yapmamalı.” değerlendirmesinde bulundu. BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese de X paylaşımında, “Filistinlileri kurtarmaya çalışanlar kan kardeşleri Arap ülkeleri değil, insan haklarını teşvik eden Batılı ülkeler de değil fakat (Filistinliler ile) baskı ve apartheid tarihini paylaşan bir ülke (Güney Afrika). Almanya kendi tarihi nedeniyle buna engel olmamalı.” ifadelerine yer verdi.