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Dünya Hong Kong şiddete teslim
ASYA

Hong Kong şiddete teslim

Hong Kong'un Çin'e katılışının 22'nci yıl dönümü törenlerine, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran tasarıya karşı çıkan göstericiler damga vurdu. Şehri savaş alanına çeviren göstericiler, polisle çatıştı, bazı binaların camlarını kırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yasama Meclisi önünde eylemlerini sürdüren protestocular binanın giriş bölümünün camlarını kırdı.
Yasama Meclisi önünde eylemlerini sürdüren protestocular binanın giriş bölümünün camlarını kırdı.

YÜRÜYÜŞ ÖNCESİ ARBEDE

Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere karşı çıkan göstericiler, bölgenin Çin'e katılışının 22. yıl dönümü törenlerinde protestolarına devam etti. South China Morning Post gazetesinin haberine göre, sabah saatlerinde yıl dönümü kutlamalarının merkezi Hong Kong Toplantı Sergi Salonu'na yürümek isteyen protestocularla polis arasında arbede yaşandı.

CAMLARI KIRDILAR

Admiralty ve Wan Chai bölgeleri arasında ilerleyen gruba, 200 kadar polis göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu, göstericiler ise polise yumurta ve portakal fırlattı. Bu arada Yasama Meclisi önünde oturma eylemini sürdüren protestocular, binanın giriş bölümünün camlarını kırdı. Şiddet olayları, geleneksel yıl dönümü yürüyüşünün gecikmeli başlamasına ve rotasının değişmesine sebep oldu.

Hong Kong'daki protestocular Meclis binasını bastı
DÜNYA
Hong Kong'daki protestocular Meclis binasını bastı
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