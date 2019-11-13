Dünya Hong Kong şiddete teslim
ASYA

Hong Kong şiddete teslim

Hong Kong’daki gösterilerde sokaklar polis ve eylemciler arasında artan şiddet eylemlerine teslim oldu. Bölgede hazirandan bu yana devam eden protestolarda, son olarak protestocuları eleştiren bir kişi ateşe verildi, bir gösterici ise yakın mesafeden gerçek mermiyle vuruldu. Taraflar arasında artan şiddetin Çin’in askeri müdahalesine yol açabileceği değerlendiriliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hong Kong
Hong Kong

MASKE YASAĞIYLA ARTTI

İlk kez bir gösterici 1 Ekim’de Çin Halk Cumhuriyeti’nin 70. kuruluş yıl dönümünde polis tarafından omuzundan vuruldu. Ekim ayında uygulamaya giren maske yasağı, daha şiddetli protestoların fitilini ateşledi ve yine polis 14 yaşındaki bir erkek çocuğunu vurdu. Üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Chow Tsz-lok, kasım ayı başında polisin göstericileri kovaladığı katlı otoparktan düşerek yaralandı, olaydan iki gün sonra hayatını kaybetti. Chow, gösteriler sırasında yaşamını yitiren ilk öğrenci oldu.

ÇİN’İ HEDEF ALAN SALDIRILAR

Hong Kong’daki olaylar , kasım ayına Çin haber ajansı Şinhua’nın bürosunun göstericiler tarafından saldırıya uğramasıyla başladı. Saldırıda büronun kapıları kırıldı, ateşe verildi ve boyayla tahrip edildi. Pekin yönetimi yanlısı Hong Konglu siyasetçi Junius Ho Kwan-yiu bıçaklandı. Yine Kasımda Cityplaza semtinde alışveriş merkezi dışında etraftakilere bıçakla saldırarak 2’si ağır 5 kişiyi yaralayan bir kişi, kendisini durdurmaya çalışan politikacı Andrew Chiu’nun kulağının bir bölümü ısırarak kopardı.

Göstericilere DEAŞ benzetmesi

  • Çin medyası ise Hong Kong’ta artan şiddette eylemcileri sorumlu tutuyor. Çin Komünist Partisi’nin yarı resmi yayın organı Global Times’ta gösterilerde artan şiddeti ele alan bir yazıda, Hong Kong’lu eylemciler DEAŞ terör örgütü ile karşılaştırıldı. Gazete, göstericilerin bir kişinin kendisini yakmasını, DEAŞ’ın Suriye’deki terör eylemlerinebenzediğini savundu.

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DÜNYA
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