Hong Kong şiddete teslim

MASKE YASAĞIYLA ARTTI

İlk kez bir gösterici 1 Ekim’de Çin Halk Cumhuriyeti’nin 70. kuruluş yıl dönümünde polis tarafından omuzundan vuruldu. Ekim ayında uygulamaya giren maske yasağı, daha şiddetli protestoların fitilini ateşledi ve yine polis 14 yaşındaki bir erkek çocuğunu vurdu. Üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Chow Tsz-lok, kasım ayı başında polisin göstericileri kovaladığı katlı otoparktan düşerek yaralandı, olaydan iki gün sonra hayatını kaybetti. Chow, gösteriler sırasında yaşamını yitiren ilk öğrenci oldu.

ÇİN’İ HEDEF ALAN SALDIRILAR

Hong Kong’daki olaylar , kasım ayına Çin haber ajansı Şinhua’nın bürosunun göstericiler tarafından saldırıya uğramasıyla başladı. Saldırıda büronun kapıları kırıldı, ateşe verildi ve boyayla tahrip edildi. Pekin yönetimi yanlısı Hong Konglu siyasetçi Junius Ho Kwan-yiu bıçaklandı. Yine Kasımda Cityplaza semtinde alışveriş merkezi dışında etraftakilere bıçakla saldırarak 2’si ağır 5 kişiyi yaralayan bir kişi, kendisini durdurmaya çalışan politikacı Andrew Chiu’nun kulağının bir bölümü ısırarak kopardı.

Göstericilere DEAŞ benzetmesi

Çin medyası ise Hong Kong’ta artan şiddette eylemcileri sorumlu tutuyor. Çin Komünist Partisi’nin yarı resmi yayın organı Global Times’ta gösterilerde artan şiddeti ele alan bir yazıda, Hong Kong’lu eylemciler DEAŞ terör örgütü ile karşılaştırıldı. Gazete, göstericilerin bir kişinin kendisini yakmasını, DEAŞ’ın Suriye’deki terör eylemlerinebenzediğini savundu.