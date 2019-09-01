Hong Kong yasak dinlemedi

Baret, kask, dizlik, gaz maskesi ve tıbbi maske giyen binlerce protestocu “Haydi Hong Kong, özgürlük için savaş” sloganlarıyla Central Polis Karakolu’na yürüdü. Eylemciler, karakol civarında “Gangster Polis” şeklinde slogan attı.
- Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve TOMA ile müdahalede bulundu. Protestocular ise, etraftan topladıkları plastik bariyer, bank, çöp kutusu ve çeşitli materyaller ile barikat kurarak ateşe verdi. Öte yandan önceki gün gözaltına alınan hükümet karşıtı grupların önemli isimlerinden Joshua Wong, Andy Chan ve Agnes Chow kefaletle serbest bırakıldı.