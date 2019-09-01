Dünya Hong Kong yasak dinlemedi
ASYA

Hong Kong yasak dinlemedi

Hong Kong’un Wan Chai bölgesinde bir stadyumda toplanan binlerce kişi, polis yasağına rağmen dün protesto gösterisi düzenledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eylemciler barikatları ateşe verdi.
Eylemciler barikatları ateşe verdi.

Baret, kask, dizlik, gaz maskesi ve tıbbi maske giyen binlerce protestocu “Haydi Hong Kong, özgürlük için savaş” sloganlarıyla Central Polis Karakolu’na yürüdü. Eylemciler, karakol civarında “Gangster Polis” şeklinde slogan attı.

  • Hong Kong sokakları
  • Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve TOMA ile müdahalede bulundu. Protestocular ise, etraftan topladıkları plastik bariyer, bank, çöp kutusu ve çeşitli materyaller ile barikat kurarak ateşe verdi. Öte yandan önceki gün gözaltına alınan hükümet karşıtı grupların önemli isimlerinden Joshua Wong, Andy Chan ve Agnes Chow kefaletle serbest bırakıldı.

Hong Kong polisi eylemcilere tazyikli mavi suyla müdahale etti
OYNAT 01:31
Hong Kong polisi eylemcilere tazyikli mavi suyla müdahale etti
Hong Kong'da Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 3 aydır süren 'suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı düzenlenen protestolar', polis yasağına rağmen devam ediyor. Polis, eylemcilere, tazyikli mavi su sıkarak müdahale ediyor.
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