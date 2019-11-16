Dünya Hong Kongda askerler sokakları temizledi
ASYA

Hong Kong'da askerler sokakları temizledi

- Hafta başından bu yana üniversite kampüslerinde ve kent merkezinde devam eden gösteriler sonrasında hafta sonu birçok üniversite boşaltıldı- Kentte görev yapan Çin askerleri, yollardaki barikatları temizleyerek bir yılın ardından ilk defa toplum hizmetine katıldı

Haber Merkezi AA
Askerler protestolar sonrası sokakları temizledi.
Askerler protestolar sonrası sokakları temizledi.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde hafta başından bu yana üniversite kampüslerinde ve kent merkezinde süren gösteriler, cumartesi günü yerini sükunete ve temizlik çalışmalarına bıraktı.

South China Morning Post'un haberine göre, kentteki 10'dan fazla üniversiteyi işgal eden protestocular, bazı üniversite kampüslerini boşalttı. Polis, öğrenci ve protestocuların boşalttığı Hong Kong Çin Üniversitesi'nde kontrolü ele aldı.

Çin Üniversitesi'ndeki protestocuların kapattığı otoyollar açılırken, kentteki 10 yüksek öğretim kurumundan 100 kadar gösterici Polytechnic Üniversitesi'nde işgalini sürdürdü.

Kentteki 9 üniversitenin rektörleri yayımladıkları ortak bildiride, yönetime siyasi çıkmazı çözmeleri, güvenliği ve kamu düzeninin yeniden sağlamaları çağrısı yaptı.

Bildiride, "Hiçbir siyasi görüş, mala zarar verme, fiziki tehdit ya da insanlara karşı şiddet kullanmaya izin vermez. Toplumsal anlaşmazlığın, üniversite kampüslerini siyasi savaş alanına çevirmesi ve hükümetin şu ana kadarki yanıtlarının etkili olmaması üzücüdür." ifadelerine yer verildi.

Diğer yandan kentte görev yapan, Çin Halkın Kurtuluşu Ordusu'na (PLA) bağlı askeri birlik, bir yıl aranın ardından sokağa inerek, protestoların ardından kalan barikat ve çöpleri temizleme çalışmalarına eşlik etti.

Kowloon Tong Garnizonu yakınındaki Baptist Üniversitesi önündeki barikatları temizleyen askerlere bir süre sonra polisler ve itfaiye görevlileri de katıldı.

Temizlik yapan bir asker, Çin Devlet Başkanı'nın sıklıkla kullandığı "Şiddeti durdurmak ve kaosu sonlandırmak bizim sorumluluğumuz." ifadesini kullandı.

Çin askerleri, en son ekimde Mangkhut Tayfunu'nun ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmıştı.

Hafta başında başlayan üniversite protestoları nedeniyle, birçok üniversite, 2019'un son iki ayında ders yapılmayacağını duyurdu. Yüzlerce yabancı öğrenci, Hong Kong'tan ayrıldı.

Hong Kong'da yaz başından bu yana devam eden protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları arttı.

Üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Chow Tsz-lok, kasım başında polisin göstericileri kovaladığı katlı otoparktan düşerek yaralandı, olaydan iki gün sonra hayatını kaybetti.

Polis, gösterilerin altıncı ayında ilk kez 11 Kasım'da protestoculara karşı gerçek mermi kullandı, bir gösterici vurularak yaralandı.

Resmi verilere göre kentte hazirandan bu yana 3 bin 560 protestocu gözaltına alındı.

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