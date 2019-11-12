Hong Kong’da dehşet anları

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde polis ve gösterciler arasında yaşanan şiddet zirve yaptı. Polisin göstericilere gerçek mermiyle müdahalesi sonucu bir gösterici yaralandı. South China Morning Post’un (SCMP) haberinde, göğsünden vurulan göstericinin ameliyattan çıktığı, yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği belirtildi. Öte yandan Hong Kong’un Ma On Shan bölgesinde yaşanan eylemlerde, göstericiler tarafından Çin yanlısı olduğu bilinen bir Hong Konglu ateşe verildi. Metro istasyonunda yaşandığı öğrenilen olayda, Çin yanlısı Honk Konglu kişi eylemcilerle tartışırken, başka bir eylemcinin adamın üzerine benzin döküp ateşe verdiği görülüyor. Çevredekiler tarafından söndürülen adamın Prince of Wales hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi. Gösterilerin sürdüğü Hong Kong’un birçok bölgesinde ana caddelerin ulaşıma kapandığı ve göstericilerin Hong Kong’un Kwai Fong bölgesinde bir treni ateşe verdiği kaydedildi.

OYNAT 00:39 Hong Kong'da polis protestoculara ateş etti Görüntüler Hong Kong'daki protestolarda keydedildi. Bir polis memuru silahını çekti ve ateşledi.

Protestocu genç ansızın yere yığıldı. Protestolar 3 Nisan'da parlamentoya sunulan yasa tasarı ile başlamıştı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder