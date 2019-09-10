Hong Kong’da eylemcilere bıçaklı saldırı

Bu kapsamda öğrenciler okul önlerinde gerçekleştirdiği 'insan zinciri' eylemleri gerçekleştirdi. Eylemler sırasında öğrencileri hedef alan bıçaklı bir saldırgan 3 öğretmeni yaraladı. Hong Kong'da öğrenciler insan zinciri oluşturarak, yasanın geri çekilmesine rağmen devam eden protestolara destek verdi.

Öğrencilerin sabah dersler başlamadan önce insan zinciri oluşturarak gerçekleştirdiği eylemin ikinci haftasında, Kowloon bölgesinde bir ortaokul önünde, bir adam bıçakla eylemcilere saldırdı. Saldırı sonucu, öğrencileri korumaya çalışan 3 öğretmen yaralandı ve tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Okul yetkililerin yaptığı açıklamada, olayda hiçbir öğrencinin yara almadığı belirtildi. Polis yetkilileri ise, mahalli saat ile 09.00 civarı ihbar üzerine olay yerine bir ekip sevk edildiğini, ancak olay yerinden kaçan saldırganın arandığını açıkladı.