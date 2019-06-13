Dünya Hong Kongda meydan savaşı
ASYA

Hong Kong’da meydan savaşı

Hong Kong’da suçluların Çin’e iade edilmesinin önünü açacak yasa tasarısını protesto etmek isteyen on binlerce kişi sokaklara döküldü. Eylemler üzerine görüşmeler iptal edilirken, polis ve göstericiler arasında çatışmalar yaşandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Onbinler polisle çatıştı
Onbinler polisle çatıştı

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde on binlerce kişi, kentteki suçluların Çin’e iadesinin önünü açacak olan suçlu iade yasa tasarısını protesto etmek için sokaklara çıktı.

Yasal düzenlemeye karşı binlerce kişi hükümet binaları önünde toplanırken, çok sayıda gösterici de, tasarının görüşüleceği Yasama Meclisi’ne (LegCo) çıkan yolları barikatlarla kapatarak, yetkililerin bölgeye ulaşmasına engel oldu.

GÖRÜŞME ERTELENDİ

Gösteriler nedeniyle görüşmenin ertelendiği bildirildi. Çin basını, yeni görüşme tarihinin belli olmadığını ancak Hong Kong yönetiminin yasal düzenleme konusundaki ısrarı ve baskısının devam edeceği vurgulandı.

Hong Kong Özel İdari Bölge Genel Sekreteri Matthew Cheung Kin-chung ise, göstericilere kent merkezinde bulunan ana yollardaki işgallerini sona erdirme ve hukuk dışı davranışlardan sakınma çağrısı yaptı.

22 KİŞİ YARALANDI

Erteleme kararından tatmin olmayan göstericiler işgal eylemlerini sürdürürken bazı noktalarda göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandığı, en az 22 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Polisin, plastik mermi, biber gazı ve göz yaşartıcı gaz kullanarak protestocuları hükümet binasından uzaklaştırmaya çalıştığı, ancak göstericilerin birlikte tezahürat yapıp aynı anda adımlayarak polisi aşmaya çalıştıkları kaydedildi.

  • İkinci ‘Şemsiye Devrimi’ mi?
  • Hong Kong’daki gösteriler, 2014 yılındaki Şemsiye Devrimi’ne benzetiliyor. Polis müdahalesi esnasında biber gazından ve gündüz saatlerinde sokaklardaki yakıcı güneşten korunmak için kullandıkları şemsiyeler nedeniyle eyleme “Şemsiye Devrimi” adı verilmişti. Pekin Hükümeti’nin Hong Kong’ta uygulanan seçim sistemini değiştireceğini açıklamasının ardından ‘Occupy Central (Merkezi İşgal Et) eylemleri başlamıştı.
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