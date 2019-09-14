Dünya Hong Kongda protesto gösterileri sertleşti
ASYA

Hong Kong'da protesto gösterileri sertleşti

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde hükümet yanlısı ve karşıtı protestocular arasında arbede yaşandı. Hong Kong'un Kowloon Bay semtinde, hükümet yanlısı ve karşıtı gruplar arasında kavga çıktı.

Haber Merkezi AA
Protestocu grupların kavgası üzerine en az 20 minibüs polis, olay yerine intikal ederek göstericilere müdahale etti.
Protestocu grupların kavgası üzerine en az 20 minibüs polis, olay yerine intikal ederek göstericilere müdahale etti.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde hükümet yanlısı ve karşıtı protestocular arasında arbede yaşandı.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı protestoların 15. haftasına girdiği Hong Kong'da, hükümet yanlısı ve karşıtı gruplar arasında kavga çıktı.

  • Bölgenin Kowloon Bay semtinde bulunan Amoy Plaza yakınlarında, hükümet yanlısı gruplar gösteri düzenledi. Çin bayrağı taşıyarak, milli marşını söyleyen hükümet yanlısı göstericiler, bölgede hükümet karşıtı gösterilerin sembolü hale gelen Lennon Duvarları'ndaki çıkartmaları söktü.

Hükümet karşıtı göstericiler de aynı bölgede toplanarak, karşıt sloganlar attı. Kısa süre sonra olaylar, sözlü ve yumruk yumruğa kavgaya dönüştü. Olaylarda yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Protestocu grupların kavgası üzerine en az 20 minibüs polis, olay yerine intikal ederek göstericilere müdahale etti.

Diğer yandan kentin başka bir bölgesi Tin Shui Wai'da, bir grup göstericinin izinsiz yürüyüş düzenlediği gerekçesiyle güvenlik güçleri gösteriye müdahale etti.

Gözaltı sayısı 1300'ü aştı

Lennon Duvarları, haziran ayından bu yana tasarı iadesine karşı protesto gösterilerinin düzenlendiği bölgede çok sayıda metro, otobüs durakları, üst geçitlerde bulunuyor. Göstericiler, duvarlara hükümet karşıtı sloganlar içeren çıkartmalar yapıştırarak tasarıya tepki gösteriyor.

Bölgede hazirandan bu yana düzenlenen ve son haftalarda yoğunlaşan protestolarda, 1183 kişi gözaltına alınmış, geçen hafta sonu gözaltına alınan 157 kişi ile bu sayı 1300'ü aşmıştı.

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, 4 Eylül'de yaptığı açıklamada "Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek." demişti.

  • Bölgede 15. haftasına giren hükümet karşıtı gösterilerde, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra, eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulması, tutuklanan protestoculara af çıkarılması, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesi ve siyasi reformların yeniden başlatılması talep ediliyor.

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti. İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047 yılına kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

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