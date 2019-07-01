Hong Kong'da protestocular şiddete başvuruyor

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Meteorolojiden 6 ile yeni kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, bugün Erzurum'un kuzeyi ve doğusu, Ağrı'nın kuzeyi ve Artvin'in iç kesimleri ile Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.