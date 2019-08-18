Dünya Hong Kongdaki gösteriler devam ediyor
ASYA

Hong Kong'daki gösteriler devam ediyor

Hong Kong'da on binlerce kişi bugün de suçluların Çin'e iadesi tasarısının iptali talebiyle protesto gösterisi düzenledi. Victoria Park'ta başlayan gösteride protestocular, Central semtine doğru ilerliyor. Sivil İnsan Hakları Cephesi grubu yetkililerinden Bonnie Leung; "Çin'in askeri birlikleri gönderildiğinde her şey sona erecek ve Hong Kong yok olacak. Bu sadece Hong Kong için değil Çin için de kötü olur" dedi. Sivil İnsan Hakları Cephesi liderleri, alanda yaptıkları konuşmalarda "Hong Kong bizim evimiz. Başka çıkış yolu yok. Savaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Protestocular yeniden yürüyüşe geçti.
Protestocular yeniden yürüyüşe geçti.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde suçluların Çin'e iadesi tasarısının iptali talebiyle düzenlenen protestolar bugün de devam ediyor.

Sivil İnsan Hakları Cephesi adlı grubun organize ettiği protesto eylemi için binlerce kişi Victoria Park alanında toplandı.

  • Protestocular, öğle saatlerinde başlayan yağmura rağmen, "Bağımsız Hong Kong, Tasarıyı geri çek. Demokrasi istiyoruz. İtaat etmeyeceğiz." sloganları attı. Bir grubun, 21 Temmuz’da göstericilere saldırmasına gönderme yapan protestocular, "Polis, gangster ile el ele halka zarar veriyor." pankartları taşındı.

Sivil İnsan Hakları Cephesi liderleri, alanda yaptıkları konuşmalarda "Hong Kong bizim evimiz. Başka çıkış yolu yok. Savaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Protesto dronelarla takip edilirken, ambulans ve sağlık ekipleri de alanda hazır tutuldu. Aralıksız yağan yağmurun altında devam eden gösteri sırasında fenalaşanlar hastaneye kaldırıldı.

  • Sivil İnsan Hakları Cephesi grubu yetkililerinden Bonnie Leung, yaptığı açıklamada, Çin'in askeri birliklerinin kasıtlı şekilde Hong Kong etrafında bulunduğunu savunarak Hong Kong'un 1989'da Tiananmın Meydanı'nda yapılan müdahaleyi hatırlayan tek yer olduğunu belirtti. Leung "Gerçekten birliklerin (Hong Kong'a) gönderilip gönderilmeyeceğini bilmiyorum. Ancak Çin'e şunu söylemeliyim, bu çok kötü bir strateji. Birlikler gönderildiğinde her şey sona erecek ve Hong Kong yok olacak. Bu sadece Hong Kong için değil Çin için de kötü olur." dedi.

Protestocular ile yerel hükümet arasında yapılacak herhangi bir uzlaşma ve diyaloğa yönelik Leung, "Başından beri diyalog şansı için bekliyoruz. Eminim ki (Hong Kong Baş Yöneticisi) Carrie Lam nihayetinde bizimle konuşmak için istekli olacak. Protestocu gruplar olarak bizim Lam için birçok teklifimiz ve önerimiz var. Özellikle 5 talebin nasıl uygulanması gerektiğini konuşacağız. Carrie Lam ne zaman hazır olursa biz onunla görüşürüz. Ancak kapıyı bize kapatan o." diye konuştu.

Bu arada, polis Sivil İnsan Hakları Cephesi'nin Central semtine doğru yürüyüşe geçme talebini kamu güvenliğini sağlayamayacağını gerekçe göstererek reddetse de protestocular söz konusu bölgeye doğru yürüyüşe geçti.

Çin'e iade tasarısı

Hong Kong'da hüküm giyen veya haklarında suç isnadı olan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.

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Tasarı, politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılar, adil olmayan yargı süreçleri ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını paylaşıyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Hong Kong'un statüsü

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti.

İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047'ye kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

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