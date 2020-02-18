HSBC'de işçi kıyımı: 35 bin kişiyi kovacaklar

HSBC'nin 80'den fazla ülke ve bölgede yaklaşık 7 bin 500 ofisi bulunuyor.

HSBC, 2019 yılına ilişkin faaliyet bilançosuna ilişkin açıklama yaptı. Geçen yıl vergi öncesi karının yüzde 33.9 azalarak 13.35 milyar ABD dolarına gerilediği belirtilen açıklamada, bankanın Avrupa operasyonlarında yatırım ve ticaret bankacılığı alanında toplam 7.3 milyar dolarlık borcun silindiği, bunun geçen yılın karındaki azalışta etkili olduğu ifade edildi.

GÜNDEM Vurgunu kabul etti

Maliyet kesintisine gidilecek

Ayrıca koronavirüs salgınının, bankanın Asya’daki performansı üzerine baskı oluşturabileceği kaydedildi. ABD ve Avrupa’da hedeflenen performansın altında seyreden operasyonlarda yaklaşık 4.5 milyar dolarlık maliyet kesintisine gidilmesine gidilmesinin planlandığı da belirtildi.

EKONOMİ "HSBC 10 bin kişiyi işten çıkaracak" iddiası

Çalışan sayısı yüzde 15 azalacak