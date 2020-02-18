HSBC'de işçi kıyımı: 35 bin kişiyi kovacaklar

HSBC, 2019 yılına ilişkin faaliyet bilançosuna ilişkin açıklama yaptı. Geçen yıl vergi öncesi karının yüzde 33.9 azalarak 13.35 milyar ABD dolarına gerilediği belirtilen açıklamada, bankanın Avrupa operasyonlarında yatırım ve ticaret bankacılığı alanında toplam 7.3 milyar dolarlık borcun silindiği, bunun geçen yılın karındaki azalışta etkili olduğu ifade edildi.
Maliyet kesintisine gidilecek
Ayrıca koronavirüs salgınının, bankanın Asya’daki performansı üzerine baskı oluşturabileceği kaydedildi. ABD ve Avrupa’da hedeflenen performansın altında seyreden operasyonlarda yaklaşık 4.5 milyar dolarlık maliyet kesintisine gidilmesine gidilmesinin planlandığı da belirtildi.
Çalışan sayısı yüzde 15 azalacak
- Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan HSBC Üst Yöneticisi Noel Quinn ise gelecek 3 yıl içerisinde bankanın küresel operasyonlarında çalışanların sayısının yüzde 15 seviyesinde azaltılabileceğini söyledi. Planın uygulanmasıyla bankanın küresel operasyonlarında toplam çalışan sayısı 235 binden 200 bine düşmüş olacak.