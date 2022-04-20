Hükümet devreye girdi: Koreliler bir yaş gençleşecek
Güney Kore'de bir bebek doğduğunda bir yaşında kabul edilir. Bu, aralık ayında doğan bir bebeğin sadece birkaç hafta içinde iki yaşında sayılacağı anlamına geliyor ancak ülkenin cumhurbaşkanı seçilen Yoon Suk-yeol, bu asırlık sayma yönteminin kaldırılması için bastırırken bu "Kore çağı" yönteminin yakında değişebileceği anlamına geliyor.
Güney Kore Ulusal Meclis Üyesi Lee Yong-ho, gelen yönetimin Güney Kore'yi dünyanın geri kalanıyla aynı çizgiye getirmek için yaş sayımını standartlaştırmaya çalıştığını söyledi. Farklı yaş hesaplamalarının "sürekli kafa karışıklığı" ve "gereksiz sosyal ve ekonomik maliyetler" ile sonuçlandığını belirtti.
Yeni teklif, bazıları tarafından geniş çapta benimsenmiş görünüyor ancak uzmanlar bunun gerçekten uygulanıp uygulanmayacağı konusunda şüpheleri olduğunu söylüyor.
Örneğin bazı ebeveynler, aralık ayındaki bebeklerinin okulda ve bunun sonucunda da yaşamın ilerleyen dönemlerinde dezavantajlı olacağından endişe ettikleri için doğum kayıt sistemini aldatmaya çalıştılar.
Pandemi sırasında, sağlık yetkilileri aşı uygunluğu için yaş aralığını belirlemek için uluslararası yaş ve Kore yaşını birbirinin yerine kullandıktan sonra, yaşın standardize edilmesi yönünde çağrılar da yapıldı ve bu da çok fazla kafa karışıklığına neden oldu.
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Lee ayrıca daha önce, ek ücretler ve emeklilik için yaş tanımıyla ilgili kafa karışıklığı nedeniyle Yargıtay'a giden bir davaya atıfta bulunarak, Kore yaşının getirdiği "gereksiz sosyal ve ekonomik maliyetleri" vurguladı.
Bu, Güney Koreli yetkililerin birleşik bir yaş sayma yöntemi bulmaya çalıştığı ilk sefer değil. 2019 ve 2021'de, iki milletvekili benzer şekilde daha sonra Kore Meclisi'nde imzalanamayan yasa tasarıları önerdi. Bununla birlikte uzmanlar, öneriye idari bir bakış açısıyla katılmalarına rağmen, yeni önlemin Kore toplumu için ne anlama geldiği konusunda ikiye bölünmüş durumda.
Dankook Üniversitesi Doğu Çalışmaları Araştırma Merkezi'nde kıdemli araştırmacı olan Jang Yoo-seung BBC'ye Kore çağının geleneğin bir yansıması olduğunu söyledi.
Ancak hepsinin üzerinde anlaşabilecekleri bir şey var ki, uluslararası çağ kabul edilse bile resmi ya da gayri resmi olarak Kore'dekilerin yakın zamanda "Kore çağını" kullanmayı bırakacakları pek olası değil.