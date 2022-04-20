Hükümet devreye girdi: Koreliler bir yaş gençleşecek

Güney Kore'de bir bebek doğduğunda bir yaşında kabul ediliyor.

Güney Kore Ulusal Meclis Üyesi Lee Yong-ho, gelen yönetimin Güney Kore'yi dünyanın geri kalanıyla aynı çizgiye getirmek için yaş sayımını standartlaştırmaya çalıştığını söyledi. Farklı yaş hesaplamalarının "sürekli kafa karışıklığı" ve "gereksiz sosyal ve ekonomik maliyetler" ile sonuçlandığını belirtti.

FOTOĞRAF 5 Güney Kore, dünyanın en uykusuz ülkelerinden biri. Ayrıca gelişmiş ülkeler arasında en yüksek intihar oranına, en yüksek içki tüketimine ve antidepresan kullanan çok sayıda insana sahip. <br> Dr Ji-hyeon Lee, insanların uyur gezer olduğunu söyleyerek buzdolabına gittiklerini ve bilinçsizce pişmemiş yiyecekler de dahil olmak üzere birçok şey yediklerini ifade ediyor. Ayrıca Seul'un merkezinde uyurgezer bir hastanın neden olduğu araba kazaları bile oldu.<br> Sadece birkaç on yıl içinde ülke dünyanın en fakir ülkelerinden biri olmaktan, teknolojik olarak en gelişmiş ülkelerden birine dönüştü. Suudi Arabistan ve BAE gibi benzer bir yörüngeye sahip ülkeler doğal kaynaklarından faydalanabilir, ancak Kore'nin böyle gizli bir zenginliği yok. Bunun bir sonucu, insanlarının aşırı çalışması, stresli olması ve uykusuz kalması mevcut sorunlar arasında.<br> Uyku ilacı bağımlılığı ulusal bir salgın. Resmi bir istatistik yok ancak 100.000 Korelinin uyku hapı bağımlısı olduğu tahmin ediliyor.Hala uyuyamadıklarında, genellikle ilaca ek olarak alkol içmeye başvuruyorlar bu da tehlikeli sonuçlara sebep oluyor.<br> Şimdi, uyuyamayanlara yiyecek ve içecek sağlamak için bir uyku endüstrisi büyüdü. Seul'de tüm mağazalar, mükemmel çarşaflardan optimum yastığa kadar uyku ürünlerine ayrılmışken, eczaneler bitkisel uyku ilaçları ve tonikleriyle dolu raflar sunuyor. Dünyanın en uykusuz ülkesi Güney Kore, dünyadaki en uykusuz ülkelerden biri. Bu yüzden gelişmiş ülkeler arasında en yüksek intihar ve içki kullanma oranına sahip. Son olarak ülke sorunla başa çıkmak amacıyla bir uyku kliniği kurdu.

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Yeni teklif, bazıları tarafından geniş çapta benimsenmiş görünüyor ancak uzmanlar bunun gerçekten uygulanıp uygulanmayacağı konusunda şüpheleri olduğunu söylüyor.

Örneğin bazı ebeveynler, aralık ayındaki bebeklerinin okulda ve bunun sonucunda da yaşamın ilerleyen dönemlerinde dezavantajlı olacağından endişe ettikleri için doğum kayıt sistemini aldatmaya çalıştılar.

Pandemi sırasında, sağlık yetkilileri aşı uygunluğu için yaş aralığını belirlemek için uluslararası yaş ve Kore yaşını birbirinin yerine kullandıktan sonra, yaşın standardize edilmesi yönünde çağrılar da yapıldı ve bu da çok fazla kafa karışıklığına neden oldu.

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Lee ayrıca daha önce, ek ücretler ve emeklilik için yaş tanımıyla ilgili kafa karışıklığı nedeniyle Yargıtay'a giden bir davaya atıfta bulunarak, Kore yaşının getirdiği "gereksiz sosyal ve ekonomik maliyetleri" vurguladı.

Bu, Güney Koreli yetkililerin birleşik bir yaş sayma yöntemi bulmaya çalıştığı ilk sefer değil. 2019 ve 2021'de, iki milletvekili benzer şekilde daha sonra Kore Meclisi'nde imzalanamayan yasa tasarıları önerdi. Bununla birlikte uzmanlar, öneriye idari bir bakış açısıyla katılmalarına rağmen, yeni önlemin Kore toplumu için ne anlama geldiği konusunda ikiye bölünmüş durumda.

Yoon Suk-yeol

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Dankook Üniversitesi Doğu Çalışmaları Araştırma Merkezi'nde kıdemli araştırmacı olan Jang Yoo-seung BBC'ye Kore çağının geleneğin bir yansıması olduğunu söyledi.

Ancak hepsinin üzerinde anlaşabilecekleri bir şey var ki, uluslararası çağ kabul edilse bile resmi ya da gayri resmi olarak Kore'dekilerin yakın zamanda "Kore çağını" kullanmayı bırakacakları pek olası değil.