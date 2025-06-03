Hükumet krizi derinleşiyor: Hollanda Başbakanı Schoof istifa etti

Hollanda Başbakanı Dick Schoof, aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) koalisyon hükümetinden çekilmesinin ardından Hollanda Kralı Willem Alexander'a istifasını sundu.

Başbakan Dick Schoof

Ne olmuştu?

Hollandalı milliyetçi Geert Wilders, göç ve sığınmacı politikalarını ciddi şekilde sıkılaştırma konusunda çıkan anlaşmazlık nedeniyle göçmen karşıtı Özgürlük Partisi'ni iktidar koalisyonundan çekti. Bu durum, Hollanda'da hükümetin çökmesi ve yeni seçimlere gidilmesi olasılığını gündeme getirdi.

Özgürlük Partisi'nin (PVV) bu hamlesini Salı sabahı duyuran Wilders, koalisyondaki diğer partileri, geçen hafta açıkladığı ve çift pasaportlu vatandaşların Hollanda vatandaşlığının iptalini de içeren sert göçmenlik planını desteklemeyi reddetmekle suçladı.

Wilders, "Sığınma planlarımız için imza yok. ... PVV koalisyondan ayrılıyor" diye tweet attı.

Geert Wilders

Koalisyondaki diğer partilerin yetkilileri, göç planı konusunda müzakerelere hazır olduklarını belirterek, Wilders'ı savunma harcamalarını artırmak için gereken bütçe kesintileri de dahil olmak üzere zorlu hükümet kararlarından sorumluluktan kaçmak için koalisyondan ayrılmakla suçladı.

Göçmen karşıtı ve Müslüman karşıtı görüşleriyle bilinen Wilders, Hollanda'da yaklaşık yirmi yıldır Avrupa Birliği karşıtı sağcı siyasi harekete liderlik ediyor ve 2016 yılında bir Hollanda mahkemesi tarafından etnik bir gruba hakaretten suçlu bulunmuştu.







































