Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Hürmüz suları yeniden ısındı

Hürmüz suları yeniden ısındı

04:0020/06/2026, Cumartesi
G: 20/06/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

ABD ve İran arasında çarşamba günü imzalanan mutabakatın ardından tamamen açılacağı bildirilen Hürmüz Boğazı, gerilimin merkezinde durmaya devam ediyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), işgalci İsrail ordusunun Lübnan’da saldırılarını artırmasının ardından Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattığını ilan etti. İran’ın kurduğu Basra Körfezi Su Yolu İdaresi (PGSA) ise mutabakatı takip eden 60 günlük ateşkes sürecinde Hürmüz Boğazı’ndan geçişler için İran’ın belirlediği şartları açıkladı. PGSA’dan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın giriş ve çıkışında gecikmelerin önlenmesi için, gerekli tüm bilgileri içeren geçiş taleplerinin boğaz bölgesine varmadan en az 48 saat önce gönderilmesi gerektiği ifade edildi. Başvuruların "tek resmi yol" olan "psga.ir" ve "info@psga.ir" üzerinden yapılması gerektiği kaydedilen açıklamada, geçiş yapmak isteyen gemilere ait geçerli ve erişebilir bilgilerin ulaştırılması gerektiği belirtildi. Konuya dair Press TV’ye açıklamalarda bulunan DMO Hatemu’l Enbiya Tugayı Komutanlığı ise Hürmüz Boğazı’nın İran’ın tam kontrolü altında olduğunu ve yabancı güçlerin boğaza müdahale edemeyeceğini bildirdi.

KUZEY VE GÜNEY ROTASI KULLANILABİLİR

İran ile ABD arasındaki mutabakat, ticari gemilerin 60 günlük ateşkes sürecinde Hürmüz Boğazı’ndan geçebileceğini ve boğazın tamamen açılmasını öngörüyor. Buna karşılık CBS’ye konuşan deniz seyrüsefer yetkilileri, gemilerin Hürmüz Boğazı’ndaki ana rotada bulunan 80’i aşkın deniz mayını nedeniyle bu rotayı kullanamadığını bildirdi. İntertanco Seyrüsefer Güvenliği Merkezi Müdürü Phillip Belcher, ana rotanın kapalı olmasına karşılık İran karasularından geçen kuzey rotası ile Umman karasularından geçen güney rotasının kullanıma açık olduğunu aktardı. Belcher, gemilerin şimdilik güney rotasını kullandığını, bu yüzden yığılma olduğunu sözlerine ekledi. İran yönetimi, mutabakatın imzalanmasının ardından Hürmüz Boğazı’ndaki mayınların temizlenmesi için çalışmalara başladığını ilan etmişti.



#ABD
#İran
#Hürmüz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT 1 ŞİFRE SORUNU ÇÖZÜMÜ: Türkiye Paraguay maçı TRT1 HD yayın ve sinyal yok sorunu nasıl çözülür? Türkiye-Paraguay maçı için güncel TRT 1 frekans ayarları