Hürmüz suları yeniden ısındı

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), işgalci İsrail ordusunun Lübnan’da saldırılarını artırmasının ardından Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattığını ilan etti. İran’ın kurduğu Basra Körfezi Su Yolu İdaresi (PGSA) ise mutabakatı takip eden 60 günlük ateşkes sürecinde Hürmüz Boğazı’ndan geçişler için İran’ın belirlediği şartları açıkladı. PGSA’dan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın giriş ve çıkışında gecikmelerin önlenmesi için, gerekli tüm bilgileri içeren geçiş taleplerinin boğaz bölgesine varmadan en az 48 saat önce gönderilmesi gerektiği ifade edildi. Başvuruların "tek resmi yol" olan "psga.ir" ve "info@psga.ir" üzerinden yapılması gerektiği kaydedilen açıklamada, geçiş yapmak isteyen gemilere ait geçerli ve erişebilir bilgilerin ulaştırılması gerektiği belirtildi. Konuya dair Press TV’ye açıklamalarda bulunan DMO Hatemu’l Enbiya Tugayı Komutanlığı ise Hürmüz Boğazı’nın İran’ın tam kontrolü altında olduğunu ve yabancı güçlerin boğaza müdahale edemeyeceğini bildirdi.