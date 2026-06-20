Hürmüz suları yeniden ısındı

ABD ve İran arasında çarşamba günü imzalanan mutabakatın ardından tamamen açılacağı bildirilen Hürmüz Boğazı, gerilimin merkezinde durmaya devam ediyor.
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), işgalci İsrail ordusunun Lübnan’da saldırılarını artırmasının ardından Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattığını ilan etti. İran’ın kurduğu Basra Körfezi Su Yolu İdaresi (PGSA) ise mutabakatı takip eden 60 günlük ateşkes sürecinde Hürmüz Boğazı’ndan geçişler için İran’ın belirlediği şartları açıkladı. PGSA’dan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın giriş ve çıkışında gecikmelerin önlenmesi için, gerekli tüm bilgileri içeren geçiş taleplerinin boğaz bölgesine varmadan en az 48 saat önce gönderilmesi gerektiği ifade edildi. Başvuruların "tek resmi yol" olan "psga.ir" ve "info@psga.ir" üzerinden yapılması gerektiği kaydedilen açıklamada, geçiş yapmak isteyen gemilere ait geçerli ve erişebilir bilgilerin ulaştırılması gerektiği belirtildi. Konuya dair Press TV’ye açıklamalarda bulunan DMO Hatemu’l Enbiya Tugayı Komutanlığı ise Hürmüz Boğazı’nın İran’ın tam kontrolü altında olduğunu ve yabancı güçlerin boğaza müdahale edemeyeceğini bildirdi.
KUZEY VE GÜNEY ROTASI KULLANILABİLİR
İran ile ABD arasındaki mutabakat, ticari gemilerin 60 günlük ateşkes sürecinde Hürmüz Boğazı’ndan geçebileceğini ve boğazın tamamen açılmasını öngörüyor. Buna karşılık CBS’ye konuşan deniz seyrüsefer yetkilileri, gemilerin Hürmüz Boğazı’ndaki ana rotada bulunan 80’i aşkın deniz mayını nedeniyle bu rotayı kullanamadığını bildirdi. İntertanco Seyrüsefer Güvenliği Merkezi Müdürü Phillip Belcher, ana rotanın kapalı olmasına karşılık İran karasularından geçen kuzey rotası ile Umman karasularından geçen güney rotasının kullanıma açık olduğunu aktardı. Belcher, gemilerin şimdilik güney rotasını kullandığını, bu yüzden yığılma olduğunu sözlerine ekledi. İran yönetimi, mutabakatın imzalanmasının ardından Hürmüz Boğazı’ndaki mayınların temizlenmesi için çalışmalara başladığını ilan etmişti.