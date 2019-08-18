Husiler 10 İHA’yla saldırdı

Yemen’deki İran destekli Husiler, 10 insansız hava aracı (İHA) ile Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Saudi Aramco’ya ait petrol tesislerini hedef aldıklarını açıkladı. Husilere ait El-Mesira televizyonunun haberine göre, Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, kendilerine ait İHA’ların, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen’de operasyonlar düzenlemeye başladığı günden bu yana Suudi Arabistan’ın iç bölgelerinde en büyük saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi. Hedef alınan tesisin Birleşik Arap Emirlikleri sınırına da oldukça yakın mesafede olduğu belirtildi.

PETROL SAHASI VE RAFİNERİ HEDEF ALINDI

Kendilerine ait 10 İHA’nın Suudi Arabistan’ın doğusunda Aramco’ya ait Eş-Şeybe Petrol Sahası ve Rafinerisi’ni hedef aldığını belirten Seri, söz konusu petrol sahası ve rafinerinin Suudi Arabistan’ın en stratejik stoka sahip olduğunu ve bir milyardan fazla varil petrol barındırabileceğini dile getirdi.

HASAR YOK, AÇIKLAMASI

Saldırı sonrası Saudi Aramco’dan yapılan açıklamada ise tesislerde kayda değer bir hasarın olmadığı belirtildi. Husilerin saldırısı sonrasında tesiste küçük çaplı bir yangının ise müdahale edilerek söndürüldüğü belirtildi. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih ise saldırının küresel enerji tedariğine yapıldığını savundu.

Havalimanı da hedefte



Husiler, dün Suudi Arabistan’ın güneyindeki Abha Havalimanı’na bir kez daha insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini de duyurdu. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri, Husilere ait “El-Mesira” televizyonuna yaptığı açıklamada, Abha Havalimanı’ndaki stratejik noktaların Kasıf-2 tipi İHA’larla vurulduğunu söyledi.