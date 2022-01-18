​Husiler BAE’yi vurdu: Körfezde gerilim

Körfez bölgesi dün Yemen’de İran destekli Husi güçleri tarafından gerçekleştirilen insansız hava aracı (İHA) saldırısı ile sarsıldı. Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’ye düzenlenen drone saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı belirtildi. BAE resmi ajansı WAM’ın haberine göre, Abu Dabi’deki Musaffah bölgesine İHA ile saldırı düzenlendi. Yine Abu Dabi Uluslararası Havalanı’da İHA saldırısında hedef alındı. Saldırının 3 yakıt tankerinde patlamaya neden olduğu kaydedildi.

SALDIRIYI ÜSTLENDİ

Saldırıyı üstlenen Husi güçleri,“BAE’nin derinliklerine askeri operasyon gerçekleştirdiklerini” kaydetti. Husi güçlerine bağlı el-Mesirah kanalında, “BAE’nin kalbinde gerçekleştirilen özel askeri operasyona” dair bir açıklamanın yapılacağı belirtildi. Husi güçleri daha önce de BAE’yi hedef aldıklarını savunmuş ancak Abu Dabi bu iddiaları reddetmişti.

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İHA saldırısında BAE ulusal petrol şirketi ve Abu Dabi Havalimanı vuruldu. 3 kişi hayatını kaybetti.

PETROL ŞİRKETİ HEDEF ALINDI

Abu Dabi polisi, “İlk araştırmalarda, patlama ve yangınlara sebebi olduğu düşünülen küçük bir uçağa (İHA) ait parçalara rastlandığını belirtti” Söz konusu şüpheli İHA saldırısında biri Pakistanlı, 2’si Hindistanlı olmak üzere 3 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını açıkladı. Patlama sonrasında, BAE ulusal petrol şirketi ADNOC ile Abu Dabi Uluslararası Havalimanı yakınında yangın çıktığı aktarıldı.

YEMEN’DE ETKİNLİĞİ DEVAM EDİYOR

BAE, 2019 yılından sonra Yemen’deki askeri varlığını azaltsa da, belli başlı bölgelerde ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi unsurularına verdiği desteğe devam ediyor ve Sokotra Adası gibi stratejik bölgelerde varlık gösteriyor. Son dönemde Husi güçlerinin özellikle Suudi Arabistan’a ait stratejik havalimanlarını, petrol üretim tesislerini ve limanlarınu, füze, İHA/SİHA ve uzaktan kumandalı botlarla yoğun şekilde hedef aldığı biliniyordu.

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6 yıl sonra ilk ziyaret

İranlı diplomatlar, 6 yılın ardından ilk kez Suudi Arabistan’a gitti. Diplomatlar, Cidde’de düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında Tahran yönetimini temsil edecek. İran devlet televizyonu tarafından yayınlanan habere göre, 3 İranlı diplomat, Tahran yönetimini Cidde’de düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı’nda temsil etmek üzere Suudi Arabistan’a geldi. Haberde, diplomatların birkaç gün önce geldiği belirtilirken, Suudi Arabistan’ın 2016’dan bu yana İran’dan ilk kez diplomat kabul ettiğine dikkat çekildi.