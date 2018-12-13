Husiler Hudeyde'den çekilmeyi kabul etti

İsveç'teki Yemen müzakerelerine katılan Husi heyetinin, tarafların Hudeyde'den çekilmesini kabul ettiği belirtildi.

Husi heyeti üyelerinden Cemal Amir yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler (BM) komitesi denetiminde tüm tarafların Hudeyde kentinden çekilmesini, kapsamlı ve acil bir ateşkes yapılmasını onayladık" dedi. Amir, Husi heyetinin, BM'nin Hudeyde ve diğer limanları denetlemesini de kabul ettiğini aktardı.

Kentin idari durumunun Eylül 2014 öncesine dönmesine ilişkin Amir, anlaşmanın buna herhangi bir atıfta bulunmadığını belirtti. Taiz kentindeki ablukanın kaldırılması konusunun muhtemelen gelecek istişarelere kaldığını dile getiren Amir, "Bizim heyetimiz anlaşmaya onay vermesine rağmen Riyad heyeti (Yemen hükümeti) bunu kabul etmedi." dedi. Amir şunları söyledi:

Kapsamlı ateşkes, geçiş noktalarının açılması ve sükunet adımlarının atılması konusunda bizler anlaştık. Ancak diğer taraf yalnızca geçiş noktalarının açılması ve mayınların sökülmesi konusunda ısrarcı. Kapsamlı ateşkes konusunu kabul etmedi. İki taraf arasında havalimanının açılması ve Havacılık Genel Kurulunun yeniden işlerlik kazanması konusunda ilkesel olarak anlaşma tamamlandı. Buna göre tüm Yemen havalimanları BM'nin teknik gözetimine verilecek.

Cemal Amir, BM'nin sunduğu tüm anlaşmaların hükümet tarafında reddedildiğini, uluslararası toplum ve BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in Yemen hükümetine anlaşmayı onaylaması için baskıya devam ettiklerini söyledi.

BM, İsveç'teki Yemenli taraflara siyasi çerçeve, Hudeyde, Taiz, Merkez Bankası ve Sana Havalimanı olmak üzere beş ana sorunu çözmek için anlaşma taslakları sunmuştu.

Dünkü görüşmelerde taraflar arasında 16 bin esire ilişkin listeler karşılıklı teslim alındı. Uluslararası Kızılhaç Komisyonu aracılığıyla 20 Ocak'ta karşılıklı esir takası işleminin gerçekleştirilmesi bekleniyor. Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki Yemen istişare toplantıları, 6 Aralık'ta İsveç'in başkenti Stockholm'de başlamıştı.

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