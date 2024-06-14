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Dünya

Husiler: Son 24 saatte 3 gemiyi hedef aldık

Yemen'deki İran destekli Husiler, son 24 saatte Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) 3 gemiyi vurduklarını açıkladı.

07:35 - 14/06/2024 Cuma
AA
ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.
ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, televizyonda yayınlanan konuşmasında, Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde 3 askeri operasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

Seri, Husilerin Umman Denizi'nde Verbena adlı gemiyi balistik füzeyle vurduğunu, geminin ateş aldığını ifade etti.

Kızıldeniz'deki SeaGuardian ve Athena adlı gemilerin de balistik füzeler ve İHA'larla doğrudan vurulduğunu kaydeden Seri, gemilerin sahip olduğu kuruluşlar hakkında bilgi vermedi.

Seri, saldırıların "Filistin halkına yönelik zulmün zaferi ve ABD ve İngiltere'nin Yemen'e saldırılarına karşılık olarak" gerçekleştirildiğini aktardı.

Askeri sözcü "İsrail'in saldırıları durmadıkça ve Gazze Şeridi'nde Filistin halkına uygulanan abluka kaldırılmadıkça bu saldırıların da durmayacağını" vurgulandı.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.



#Husiler
#Yemen
#Gemi
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