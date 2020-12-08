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Dünya Husiler Yemendeki abluka kaldırılmadan barış olmaz
AFRİKA

Husiler: Yemen'deki abluka kaldırılmadan barış olmaz

Yemen'deki Husi güçleri sözcüsü Muhammed Abdusselam, BM'nin Yemen'e uygulanan ablukayı görmezden gelmesinin anlaşılabilir bir durum olmadığını söyledi. Abdusselam, "Saldırıların durması ve ablukanın kaldırılmasının birlikte dikkate alınmadığı bir yaklaşım başarısız olmaya mahkumdur." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'deki Husiler, ülkeye uygulanan ablukanın kaldırılması yönündeki taleplerin dikkate alınmadığını bu nedenle barışa dair yaklaşımların başarısız olacağını savundu.

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, sosyal medya hesabı Twitter'dan "Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in, Yemenli taraflara anlaşmaya varma" çağrısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Abdusselam, "BM'nin Yemen'e uygulanan ablukayı görmezden gelmesi anlaşılabilir bir durum değildir. Saldırıların durması ve ablukanın kaldırılmasının birlikte dikkate alınmadığı bir yaklaşım başarısız olmaya mahkumdur." ifadesini kullandı.

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BM Yemen'deki taraflara anlaşma çağrısı yapmıştı

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths daha önce, Yemenli taraflara ülkedeki savaşı sonlandıracak bir anlaşmaya varma çağrısında bulunmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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