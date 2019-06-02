Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Husilerden Suudi Arabistana "askeri sürpriz" tehdidi
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
ORTADOĞU

Husilerden Suudi Arabistan'a "askeri sürpriz" tehdidi

Husilerin hükümetinde Savunma Bakanı Tümgeneral Muhammed Nasır el-Atıfi; "Yemen halkına karşı saldıran, gururlu ve kibirlileri kesinlikle beklemedikleri sürprizlerle şaşkına çevireceğiz" dedi.

Haber Merkezi AA
Husiler son haftalarda Suudi Arabistan'ın derinliklerindeki önemli noktalara silahlı insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenliyor.
Husiler son haftalarda Suudi Arabistan'ın derinliklerindeki önemli noktalara silahlı insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenliyor.

Sana'yı elinde tutan Husilere bağlı hükümetin Savunma Bakanı Tümgeneral Muhammed Nasır el-Atıfi, Yemen halkına saldıranlara karşı sürprizler hazırladıklarını söyledi.

Husilere bağlı SABA ajansının verdiği habere göre "Askeri İnanç Hazırlığı Komisyonu" toplantısında konuşan Atıfi "İnsansız hava araçları ve füzeler geliştirdik. Roketler ve birçok silahlar ürettik." dedi.

  • Yemen'e askeri operasyon düzenleyen Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni işaret ederek tehdit eden Atıfi, "Yemen halkına karşı saldıran, gururlu ve kibirlileri kesinlikle beklemedikleri sürprizlerle şaşkına çevireceğiz" şeklinde konuştu.

Saldırı aşamasına geçti

Çeşitli hava savunma üretimi ve geliştirilmesi konusunda son aşamada olduklarını ifade eden Atıfi, Husilerin düşman topraklarının derinliklerindeki hayati öneme sahip noktalara sarsıcı operasyonlarda bulunarak, savunmadan saldırı aşamasına geçtiğini vurguladı.

Husiler son haftalarda Suudi Arabistan'ın derinliklerindeki önemli noktalara silahlı insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenliyor. Bunlar arasında, Suudi Arabistan'ın batı sahilindeki Yenbu limanına petrol nakli yapan boru hatlarından ikisine SİHA'larla gerçekleştirilen saldırılar ön plana çıkmıştı.

İran’ı hedef tahtası yaptılar
DÜNYA
İran’ı hedef tahtası yaptılar

Yemen'de 10 günde 27 çocuk öldürüldü
DÜNYA
Yemen'de 10 günde 27 çocuk öldürüldü

Trump'ın Suudi ve BAE yönetimine silah satışı tartışması sürüyor
DÜNYA
Trump'ın Suudi ve BAE yönetimine silah satışı tartışması sürüyor
Esed açlık bombası ile vuruyor

Esed 'açlık bombası' ile vuruyor

Rejimin hava saldırlarında yüzlerce dönüm arazi kül oldu.
Generallere gözdağı vermiş

Generallere gözdağı vermiş

​FETÖ eski savcı Sarıkaya üzerinden operasyon çekmiş.
Rus patlaması

Rus patlaması

5 ayda gelen kişi sayısı 3 milyonu aştı.
Böyle imha edildiler

Böyle imha edildiler

​Avaşin'de 4 terörist ile doçka silahının vurulma anı.
Habersiz<br>aboneliğe son

Habersiz
aboneliğe son

Artık bilgilendirme mesajı gönderilecek.
Tam 2 bin 300 yıllık

Tam 2 bin 300 yıllık

​Okul duvarında tesadüfen bulundu.
Postallarıyla çiğnediler

Postallarıyla çiğnediler

İsrail askerleri, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Çifte indirim

Çifte indirim

Benzin ve motorinde de bayram yaşanacak.
İftar saati<br>Kur'an yaktılar

İftar saati
Kur'an yaktılar

​Danimarka'da Müslümanlara yönelik provokasyon.
Çuvalla<br>para kazanıyor

Çuvalla
para kazanıyor

​Biberden sonra şimdi de domatese el attı.
Trafik durma <br>noktasına geldi

Trafik durma
noktasına geldi

​Bayram tatiline çıkanlar bugün de trafik oluşturdu.
Öğleden<br>sonraya dikkat

Öğleden
sonraya dikkat

​Meteoroloji'den İstanbul dahil 7 ile sağanak uyarısı.
Pençe'de 27 terörist etkisizleştirildi

Pençe'de 27 terörist etkisizleştirildi

Mehmetçik Hakurk'ta ilerlemeye devam ediyor.
Bugün<br>4 yerde seçim var

Bugün
4 yerde seçim var

YSK'nın kararı ile yenileme seçimi yapılıyor.
Dünya alkışlıyor

Dünya alkışlıyor

​İGA Genel Müdürü Samsunlu, Yeni Şafak'a konuştu.
Yenikapı'da<br>yüzbinler saf tuttu

Yenikapı'da
yüzbinler saf tuttu

Teravih namazına Erdoğan da katıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.