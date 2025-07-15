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Husilerin batırdığı gemiden 10 mürettebat kurtarıldı

Husilerin batırdığı gemiden 10 mürettebat kurtarıldı

09:1315/07/2025, Salı
DHA
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Yük gemisi Eternity C.
Yük gemisi Eternity C.

Yemen'deki İran destekli Husilerin düzenlediği saldırı sonucu batan yük gemisi Eternity C'deki 3'ü güvenlik görevlisi toplam 25 mürettebattan 10'u kurtarıldı.

Yemen'deki İran destekli Husilerin 7 Temmuz'da başlattığı ve 2 gün süren saldırılar sonucu batan Liberya bandıralı, Yunanistan tarafından işletilen yük gemisi Eternity C'nin mürettebatına yönelik arama-kurtarma çalışmalarının sona erdiği bildirildi. Yetkililer, gemideki 3'ü güvenlik görevlisi toplam 25 mürettebattan 10'unun kurtarıldığını kaydederek, mürettebatın Suudi Arabistan'a sevk edildiğini açıkladı.


  • Kurtarılan mürettebatın Suudi Arabistan'ın Cizan kentine ulaştığını bildiren yetkililer, geri kalan mürettebat için yürütülen arama-kurtarma çalışmalarına ise son verildiğini duyurdu.

Gemiyi işleten Yunanistan merkezli Cosmoship, 15 mürettebatı kayıp olarak nitelendirdi. Deniz güvenliği kaynakları, 5 mürettebatın gemi batmadan önce hayatını kaybettiğine inanıldığını belirtti.





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