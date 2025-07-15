Husilerin batırdığı gemiden 10 mürettebat kurtarıldı

Yemen'deki İran destekli Husilerin düzenlediği saldırı sonucu batan yük gemisi Eternity C'deki 3'ü güvenlik görevlisi toplam 25 mürettebattan 10'u kurtarıldı.
Yemen'deki İran destekli Husilerin 7 Temmuz'da başlattığı ve 2 gün süren saldırılar sonucu batan Liberya bandıralı, Yunanistan tarafından işletilen yük gemisi Eternity C'nin mürettebatına yönelik arama-kurtarma çalışmalarının sona erdiği bildirildi. Yetkililer, gemideki 3'ü güvenlik görevlisi toplam 25 mürettebattan 10'unun kurtarıldığını kaydederek, mürettebatın Suudi Arabistan'a sevk edildiğini açıkladı.
- Kurtarılan mürettebatın Suudi Arabistan'ın Cizan kentine ulaştığını bildiren yetkililer, geri kalan mürettebat için yürütülen arama-kurtarma çalışmalarına ise son verildiğini duyurdu.
Gemiyi işleten Yunanistan merkezli Cosmoship, 15 mürettebatı kayıp olarak nitelendirdi. Deniz güvenliği kaynakları, 5 mürettebatın gemi batmadan önce hayatını kaybettiğine inanıldığını belirtti.