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Dünya

Elon Musk şokta: Hayalleri resmen suya düştü

SPACEX uzay şirketinin kurucusu, X'in (Twitter) sahibi milyarder Elon Musk’ın 'çılgın projesi' Hyperloop tarih oluyor. 'Tüp içinde uçak hızında yolculuk' girişimi olan Hyperloop'un tüm operasyonları durduruldu. Hyperloop One şirketi 31 Aralık 2023 itibarıyla faaliyetlerine son veriyor.

17:52 - 25/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Elon Musk
Elon Musk

Milyarder Elon Musk'ın en büyük çılgın projelerinden biri olan 'Hyperloop One'un faaliyetleri durduruldu.


Hyperloop One çalışanlarının işine son verilirken, girişimin bu yılın sonunda tamamen kapanacağı belirtildi.


Girişimci Elon Musk'ın hayali olarak 2014 yılında başlanan proje, bu süreçte 450 milyon dolar yatırım çekmeyi başardı.


Havasız tüpler içinde uçak hızında ulaşım sağlanması planlanan projenin gerçeğe dönüşme durumunda Los Angeles'tan San Francisco'ya yalnızca 30 dakikada ulaşmak mümkün olabilecekti.



Projenin teorisyeni Musk, yolcu veya kargo taşıyan aerodinamik alüminyum kapsüllerin, neredeyse havasız bir tüp içerisinde saatte bin 225 kilometre hıza kadar itilebileceğini öne sürdü.


Musk'ın 'beşinci ulaşım şekli' olarak nitelediği girişimde kapsüllerin yer altından veya direkler üzerinde yükseltilen tüpler içinden geçmesi planlandı.


2014 yılında kurulan şirket yatırımcı girişleri ile isim değişiklikleri yaparken, teknolojinin güvenliğini ve uygulanabilirliğini test etmek için Nevada'da bir test pisti inşa etmek de dahil olmak üzere birçok önemli adım attı.


Şirket 2020 yılında ilk ve tek insanlı testini gerçekleştirdi. Ancak kapsül yalnızca saatte 160 kilometre hıza ulaşarak hedefin çok gerisinde kaldı.



Virgin Havayolu'nun sahibi ve uzay turizmi alanında da çalışmalar yürüten Virgin Group CEO'su milyarder girişimci Richard Branson'ın projesi olan Virgin Hyperloop yetkilileri gelinen aşamayı 'büyük bir adım' olarak nitelendirmişti


Proje 'finansal olarak ulaşılması imkansız ütopik vizyon' olarak eleştirirken, Bloomberg şirketin 31 aralık 2023'de kapanacağını duyurdu.


Bloomberg'ün haberine göre varlıklarını satan şirket ofislerini kapatırken çalışanların da sözleşmelerini sonlandırıyor.



#Elon Musk
#Hyperloop
#Space X
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