‘İç savaş’ çıkaran yasa geçti

Oylamada muhalefet milletvekilleri, yasa tasarısını boykot etmek için Meclis Genel Kurulu'nu terk etti. Yüksek mahkemenin yürütme üzerindeki denetimini kaldıracak madde, Meclis'te yapılan 2. ve 3. oylamada da 64 lehte oy ile kabul edildi. Ülke genelinde gösteriler devam ederken, İsrail polisi şu ana kadar 19 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Ellerinde İsrail bayrakları olan göstericiler, birçok noktada polisle çatıştı. Tel Aviv’de Ayalon otoyolunu trafiğe kapatan göstericilere polis tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Kudüs’teki Begin otoyolunu kapatan göstericileri ise polis kötü kokulu su sıkarak dağıttı. Doktorlar ise bugün için grev kararı açıkladı.