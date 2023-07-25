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‘İç savaş’ çıkaran yasa geçti

İsrail Meclisi, Başbakan Netanyahu hükümetinin aylardır sokak gösterilerine ve yargı, siyaset, asker ile istihbaratta itirazlara yol açan yargı tasarısını kabul etti. Muhalefet milletvekilleri oylamayı boykot ederek Meclis’ten ayrıldı. Tartışılan düzenleme, Yüksek Mahkeme’nin hükümet üzerindeki denetimini kaldırıyor.

04:00 . 25/07/2023 Salı
Yeni Şafak
İsrail.

İsrail.

İsrail Meclisi, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin yüksek mahkeme’nin yürütme üzerindeki denetimini kaldıracak tartışmalı yasa tasarısını 2. ve 3. oylamada onayladı. Tasarının kabulü sonrası ülkede yeniden sokaklar karıştı.

Oylamada muhalefet milletvekilleri, yasa tasarısını boykot etmek için Meclis Genel Kurulu'nu terk etti. Yüksek mahkemenin yürütme üzerindeki denetimini kaldıracak madde, Meclis'te yapılan 2. ve 3. oylamada da 64 lehte oy ile kabul edildi. Ülke genelinde gösteriler devam ederken, İsrail polisi şu ana kadar 19 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Ellerinde İsrail bayrakları olan göstericiler, birçok noktada polisle çatıştı. Tel Aviv’de Ayalon otoyolunu trafiğe kapatan göstericilere polis tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Kudüs’teki Begin otoyolunu kapatan göstericileri ise polis kötü kokulu su sıkarak dağıttı. Doktorlar ise bugün için grev kararı açıkladı.



#İsrail
#Politika
#Binyamin Netanyahu
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