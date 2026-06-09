İçişleri Bakanı Çiftçi resmi ziyaret kapsamında KKTC'de

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyeti, Ercan Havalimanı'nda KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve diğer yetkililer karşıladı.