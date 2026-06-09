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İçişleri Bakanı Çiftçi resmi ziyaret kapsamında KKTC'de

İçişleri Bakanı Çiftçi resmi ziyaret kapsamında KKTC'de

22:469/06/2026, Salı
AA
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, çeşitli temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye geldi
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, çeşitli temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye geldi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyet, resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Bakan Çiftçi, ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Tufan Erhüman tarafından kabul edilecek.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyeti, Ercan Havalimanı'nda KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve diğer yetkililer karşıladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin KKTC temasları kapsamında yarın, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Başbakan Ünal Üstel tarafından ayrı ayrı kabul edileceği öğrenildi.



#Dursun Oğuz
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