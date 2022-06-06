Dünya İDDEF Kurbanda 40 ülkede dört milyon yoksula ulaşacak
AFRİKA ORTADOĞU

İDDEF Kurbanda 40 ülkede dört milyon yoksula ulaşacak

İDDEF, 2022 yılı yurt dışı kurban organizasyonunu Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar’daki 40 ülkede gerçekleştirerek vekalet yoluyla emanet aldığı kurbanların etlerini ihtiyaç sahibi kimselere dağıtacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İDDEF Kurbanda 40 ülkede dört milyon yoksula ulaşacak
İDDEF
İDDEF Kurbanda 40 ülkede dört milyon yoksula ulaşacak
İDDEF
İDDEF Kurbanda 40 ülkede dört milyon yoksula ulaşacak
İDDEF

Yurt dışı kurban organizasyonunu “Kardeşinle Kurbanını Paylaş” sloganıyla 40 ülke 264 bölgede gerçekleştirerek mazlum, mağdur ve gerçek ihtiyaç sahiplerinin sofrasına kurban bereketini taşıyacak olan İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 2022 vekalet yoluyla yurt dışı kurban kesim bedelinin büyükbaş hisse kurban 1200 lira, küçükbaş kurbanda ise 1400 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Bu sene 40 ülke 264 bölgede dağıtım yapılacak

İDDEF’ten yapılan açıklamada, “13 yıldır güven ve hassasiyet içinde sürdürdüğümüz yurt dışı kurban organizasyonumuzu bu yıl da “Kardeşinle Kurbanını Paylaş” sloganıyla dünyanın dört bir yanında gerçekleştireceğiz. Ülkelere gidecek ekiplerimiz ve yerel görevlilerimizle hiçbir aracı kurumla çalışmadan kurban kesim ve dağıtım çalışmalarını 40 ülke 264 bölgede yapacağız. Afganistan, Gazze, Yemen ve Suriye gibi ülkelerde yer alan mülteci kampları ve savaş bölgelerinde de gerçekleştireceğimiz kurban kesim ve dağıtımlarıyla birlikte Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar’daki 40 ülkede 4 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıl 72 bin hisse kurbanı 3,5 milyon kişiye ulaştırırken bu yıl da mazlum, mağdur ve muhtaç kardeşiyle kurbanını paylaşan her bir bağışçımızın emanetini büyük bir hassasiyetle tek tek teslim edeceğiz” denildi.

Kurbanlıklar titizlikle seçiliyor

Kurbanlıkların 2 ay önceden satın alınmaya başlanarak veteriner kontrolünden geçirildiği belirtilen açıklamada, “Yurt dışı küçükbaş ve büyükbaş hisse bedellerimizin uygun olması ve döviz hareketliliğinden etkilenmemesi için ülkelere giden saha ekiplerimiz ve oradaki görevlilerimiz ile kurbanlıkları titizlikle seçip satın alıyoruz. Bağışçılarımızın vekalet yoluyla bağışladıkları kurbanları, bayramın ilk günü başlamak üzere İslami usul ve kaidelere göre keserek, SMS yoluyla bağışçılara bilgi veriyor ve imkanlar dahilinde kurban kesimlerini video ile kayıt altına aldırıyoruz.

Ekiplerimiz ve yerel görevlilerimiz nezaretinde kesilip eşit olarak pay edilen kurban etlerini veteriner kontrolünün ardından önceden tespit ettiğimiz gerçek ihtiyaç sahiplerine ve medrese öğrencilerimizin yoksul ailelerine dağıtıyoruz. Bağışçılarımız, www.iddef.org web sitesi üzerinden de kurbanlarının durumunu sorgulayarak hangi ülke ve bölgede kesildiğini öğrenebiliyor. Yurt dışında kurban kesmek isteyen tüm hayırseverlerimiz binlerce kilometre ötelerde kurban bereketini yaşatabilir, paylaşma ve dayanışma duygularıyla ümmet bilincini pekiştirerek, kardeşlerine umut olabilir” ifadelerine yer verildi.

Kurban bağışları “www.iddef.org” internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına EFT/Havale yoluyla, şube merkezlerinden ya da 0212 621 0065 numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alınarak yapılabiliyor.

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