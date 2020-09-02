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Dünya İDDEF, Lübnanda yaraları sarıyor
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İDDEF, Lübnan’da yaraları sarıyor

İDDEF, “Lübnan’a Acil Yardım” sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında ilk etapta evleri zarar gören ailelere gıda ve hijyen paketi yardımında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İDDEF yardım çalışmalarını sürdürüyor.
İDDEF yardım çalışmalarını sürdürüyor.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlama sonrası gerçekleşen ve devam eden insani yardım faaliyetlerine destek olmak, zor durumdaki Lübnanlıların yaralarını sarmak ve acil ihtiyaçlarını gidermek için çalışma başlattı. İDDEF, bu kapsamda ilk etapta 1000 aileye gıda ve hijyen paketi dağıttı.

İDDEF’ten yapılan açıklamada, “Dünyanın dört bir yanında eğitim ve insanı yardım faaliyetleri gerçekleştirirken aynı zamanda acil yardım çalışmalarıyla da mağdur kardeşlerimizin yanında oluyoruz. İDDEF olarak, yüzlerce kişinin öldüğü, binlerce kişinin yaralandığı, yüzlerce evin yıkılıp binlerce evin zarar gördüğü Lübnan’da acil yardım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Lübnanlı kardeşlerimizin zor günlerinde yanlarında olarak gıda ve hijyen paketi desteği sağlıyoruz. Hayırseverlerin ‘Lübnan’a Acil Yardım’ sloganıyla başlattığımız kampanyaya verdiği destekle içerisinde temel yaşam malzemelerinin olduğu kumanya ve Kovid-19 ile mücadele kapsamında hijyen paketi ulaştırıyoruz. Bu kapsamda bölgedeki ekiplerimizin evleri zarar gören 1000 mağdur aileyi tespitiyle yanlarında olduğumuzu ve acılarını paylaştığımızı ifade ederek kardeşlik köprüleri kurmaya devam ediyoruz” denildi.

İDDEF ilk etapta 1000 aileye gıda ve hijyen paketi dağıttı.

Lübnan’ın ekonomik kriz, Kovid-19 salgını ve patlama nedeniyle çok sıkıntılı bir dönemden geçtiği vurgulanan açıklamada, “Beyrut limanındaki patlama zaten ekonomik sorunlar yaşayan Lübnanlı kardeşlerimizin daha da belini bükerken, hastanelerin zarar görmesi nedeniyle dünyanın mücadele ettiği Kovid-19 salgını sürecinde sağlık hizmetlerinin aksamasına neden oldu. Bu sebeple Lübnan’ın her zamankinden daha fazla yardıma ihtiyacı var. Hayırseverlerimiz Lübnan’daki felaketten olumsuz etkilenenler için 100 TL gıda paketi, 50 TL hijyen paketi yardımında bulunarak kardeşlerinin acılarını dindirebilir, zor günlerde yanında olduğunu hissettirebilir” ifadelerine yer verildi.

İDDEF, yüzlerce evin yıkılıp binlerce evin zarar gördüğü Lübnan’da acil yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Hayırseverler gıda ve hijyen paketi bağışı için "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına EFT/havale yoluyla ya da "0212 6210065" numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alarak destekte bulunabiliyor.

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