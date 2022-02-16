İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) işgal ve zulüm nedeniyle yaşanan yıkım sonrası ekonomik kriz ve çatışma ortamında kalarak kış aylarında güvenli gıdaya ulaşamayan, barınma ihtiyaçlarını karşılayamayan Afganistan’daki ihtiyaç sahipleri için başlattığı acil yardım kampanyasıyla ülkeye toplamda 93 ton insani yaşam malzemesi teslim etti. İDDEF, yardım tırlarıyla ilk etapta hayırseverlerin bağışlarıyla hazırlanan gıda paketi, kışlık kıyafet ve hijyen ürünlerinden oluşan 20 tonluk yardım malzemesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yola çıkan ikinci İyilik Treni ile bölgeye 73 ton yardım malzemesi ulaştırdı.

İDDEF’in Afganistan seferberliği devam ediyor.

İDDEF’ten yapılan açıklamada, “İDDEF olarak, 23 milyon insanın temel ihtiyaçlarına erişemediği Afganistan’da yaşanan insani krizin hemen ardından ülkeye yönelik başlattığımız acil yardım seferberliği ile ilk etapta 20 tonluk gıda, giyim ve acil ihtiyaç ürününü ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırarak dağıtımını gerçekleştirdik. Ardından, Afganistan ve Türkiye arasında yüzyıllardır süren tarihi, kültürel, kardeşlik ve dini bağ neticesinde AFAD koordinasyonuyla içerisinde kurumumuzun da olduğu birçok STK’nın desteğiyle İyilik Treni yardım kampanyası başlatıldı. 11 Şubat 2022 Cuma günü Afgan kardeşlerimize ulaştırılmak üzere gıda, giyim, battaniye, sağlık ve hijyen ürünlerinden oluşan 921 tonluk yardım malzememizi taşıyan toplam 45 konteynerlik ikinci İyilik Treni’ne 11 konteyner yani 73 ton 247 kilogram yardım malzemesi desteğinde bulunduk. Tüm hayırseverlerimizi zorluk içinde hayata tutunmaya çalışan Afgan kardeşlerimiz için yakın zamanda yola çıkacak olan üçüncü İyilik Treni’ne bağışta bulunmaya davet ediyoruz” denildi.

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İDDEF’in Afganistan seferberliği devam ediyor.

İDDEF’in sadece insani yardım değil aynı zamanda Afganistan’da planlanan kalkınma projelerine de destek verildiği belirtilen açıklamada, “Devletimiz, milletimiz ve STK’larımızın el ele vererek hazırladığı gıda, giyim, sağlık ve acil ihtiyaç ürünlerini AFAD öncülüğündeki İyilik Treni ile dünyanın en büyük insani kriz bölgesi olan Afganistan’a ulaştırmaya devam ediyoruz. İDDEF olarak ayrıca sadece temel insani yardım malzemesi değil eğitim ve diğer kalıcı eser çalışmalarımızla da Afganistan’ın ihyası için hizmetlerimizi sürdürüyoruz.

İDDEF’in Afganistan seferberliği devam ediyor.

Açlık ve sefaletin had safhada olduğu Afganistan’da çatışmalarla birlikte büyük bir yıkım yaşandığından dolayı Afganistan’daki ekiplerimizin Afgan yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından medrese ve mescit onarımları, cami, su kuyusu ve köprü gibi kalkınma projeleri için de adım attık. Kardeşlerimizi, eğitim ve kalkınma yolundaki mücadelelerinde hayırseverlerimizin desteğiyle yalnız bırakmıyoruz” ifadelerine yer verildi.

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İDDEF’in Afganistan seferberliği devam ediyor.

Hayırseverler, "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına "EFT/havale" yoluyla ya da "0212 621 0065" numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alarak destekte bulunabiliyor. İyilikseverler ayrıca AFGANİSTAN yazıp 7230’a SMS göndererek 10 TL bağış yapabiliyor.