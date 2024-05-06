İDDEF’ten 'Gazze için çadır ol' çağrısı

“Öncesinde olduğu gibi saldırı, katliam ve soykırımın başladığı ilk günden bu yana Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz. Gazze’nin tüm topraklarında yaşanan ve özellikle yaklaşık 1 milyondan fazla insanın sığındığı Refah bölgesindeki insani durumu felaket olarak özetlerken, insanlar açlık, hastalık ve barınma problemiyle karşı karşıya kalıyor. Ellerindeki imkanlarla derme çatma naylon çadırlarda hayata tutunmaya çalışan kardeşlerimize çatı olarak kullanışlı ve sağlam çadır ulaştırıyoruz”