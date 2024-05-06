İDDEF’ten 'Gazze için çadır ol' çağrısı

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 7 Ekim 2023 tarihinden bu güne sivil yerleşim yerlerini havadan ve karadan bombalayan işgalci güç İsrail’in saldırıları karşısında hayatta kalma mücadelesi veren Filistinli ailelerin yemek, ilaç, yakıt, battaniye ve kumanya ihtiyacının karşılanması için çalışıyor. İDDEF, Gazze Ol anlayışıyla yoğun bir şekilde acil yardım çalışması yaparken, evlerin yıkılması ve güneye zorunlu göçün yaşanmasıyla ortaya çıkan barınma ihtiyacına hayırseverlerin destekleriyle cevap veriyor.
Çadır hakkında bilgi verilen açıklamada, “16 metrekare büyüklüğündeki Gazze yaşam çadırımız galvanizli boru, su geçirmez malzemesi, içten ve dıştan açılabilen, yukarı doğru toplanıp bağlanabilen fermuarlı kapı, kapaklı pencere, sineklik, UV katkısı bulunan örtü, sıcak ve soğuğa dayanıklı astar ve izolasyon malzemesiyle Gazzeli kardeşlerimizin barınmasına büyük kolaylık sağlayacak. Yaz aylarında sıcaktan koruyacak çadırımızın zemininde PE branda olduğu gibi, kış aylarında da soba kurulabilmesi için boru çıkış sacı bulunacak” ifadelerine yer verildi.