İDDEF'ten Gazze'ye 36 ton taze gıda yardımı

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Gazze Şeridi’nin kuzeyinden güneyine tüm bölgelerde bulunan ekipleriyle 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana kesintisiz bir şekilde acil yardım çalışması gerçekleştiriyor. Bu kapsamda çalışmalarına yoğun şekilde devam eden İDDEF, patates, soğan, salatalık, domates, avokado, portakal ve limon gibi sebze ve meyvelerden oluşan toplamda 36 ton taze gıdayı Ürdün üzerinden bölgeye gönderdi. İDDEF ekiplerinin teslim aldığı tırlardan indirilen taze gıda malzemeleri tasnif ve paketlemenin ardından Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yerinden edilen ve çadırlarda hayata tutunmaya çalışan ailelere, sığınma merkezlerine ve okullara dağıtıldı.

İDDEF’ten yapılan açıklamada, “Gazze'de yaşanan katliam ve açlık silahı insani krizi ciddi bir şekilde artırıyor. Su, yemek, barınma, yakıt, elektrik ve temel ihtiyaç maddelerine erişimde büyük zorluklar yaşanıyor. İDDEF olarak hayırseverlerin desteğiyle ilk günden bu yana kardeşlerimizin yanında olmak, onlara umut olmak için kesintisiz şekilde çalışmaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda son olarak çeşitli sebze ve meyvelerden oluşan 36 ton taze gıda malzemelerini bölgeye ulaştırdık. Ekiplerimiz yoğun çalışmanın ardından hızlı bir şekilde paketleri ailelere teslim etti. Geçtiğimiz hafta da 1500 adet çadır ve gıda yüklü 2 tırımızı Gazze Şeridi’nin güneyine göndermiştik. Gazze’de günlük olarak ise 500 paket ekmek, 3 bin kişilik sıcak yemek, iki tankerle 25 bin litre su ve konserve et dağıtımı gerçekleştirmeye devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.