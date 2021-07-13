Dünya İDDEFten Gazzeye Kurban yardımı
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İDDEF’ten Gazze’ye Kurban yardımı

İDDEF, İsrail saldırılarının yaralarını sarmaya devam eden Filistin’de yardım çalışmalarını sürdürürken, Kurban Bayramı organizasyonuyla da ihtiyaç sahibi ailelere et dağıtacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İDDEF’ten Gazze’ye Kurban yardımı
İDDEF, son olarak, saldırılarda hasar gören evler için ‘Yeni İmar Projesi’ kapsamında Gazze’de yenilenen evleri ailelere teslim etti.

İDDEF, İsrail saldırılarının yaralarını sarmaya devam eden Filistin’de yardım çalışmalarını sürdürürken, Kurban Bayramı organizasyonuyla da ihtiyaç sahibi ailelere et dağıtacak. İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) İsrail’in Gazze’ye yönelik düzenlediği hava saldırılarıyla evleri yıkılan, maddi ve manevi olarak mağduriyet yaşayan Filistinli Müslümanlara yönelik devam ettirdiği Gazze Acil Yardım kampanyasını Kurban Bayramı’nda da et dağıtarak genişleteceği belirtildi.

  • Son olarak, saldırılarda hasar gören evler için ‘Yeni İmar Projesi’ kapsamında Gazze’de yenilenen evleri ailelere teslim eden İDDEF, hayırseverlerin emanetleriyle mutfakta et pişmesine vesile olacak. Yapılan açıklamada, “Kardeşlerimizin yaralarını Gazze Acil Yardım kampanyamız kapsamında Gazze ofisimizdeki ekiplerimizle gıda, ev tadilatı, nakdi yardım, kira, ilaç ve tıbbi malzeme, yakıt, su arıtma tesisleri ve ambulans desteğiyle sarmaya aralıksız devam ederken, hayırseverlerimizin Gazze’ye bağışladığı kurbanlar için ülkedeki ekiplerimizce alım, kesim ve dağıtım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz.

Öte yandan 13 bin evin yıkıldığı Gazze’de Yeni İmar Projesi kapsamında evleri yenileyerek mağdur kardeşlerimize yuvalarına kavuşturuyoruz. Yeni evlerine yerleşen kardeşlerimizi yalnız bırakmayarak gıda ve et yardımında bulunuyoruz” denildi.

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