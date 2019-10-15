Dünya İDDEFten Kamboçyaya Acil Yardım kampanyası
ASYA

İDDEF’ten 'Kamboçya’ya Acil Yardım' kampanyası

İDDEF’ten 'Kamboçya’ya Acil Yardım' Kampanyası İDDEF, şiddetli muson yağmurlarının neden olduğu selden etkilenen ve güvenli gıdaya ulaşmakta zorluk çeken Kamboçya’da acil yardım kampanyası başlattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gıda paketleri hayırseverlerin destekleriyle afet bölgesine ulaştırılmaya başlandı.
Gıda paketleri hayırseverlerin destekleriyle afet bölgesine ulaştırılmaya başlandı.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), son 10 yılın en büyük felaketini yaşayan Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya’daki mağdur kimseler için hazırladığı gıda paketlerini hayırseverlerin destekleriyle afet bölgesine ulaştırmaya başladı.

İDDEF’ten yapılan açıklamaya göre, özellikle gıdaya ulaşmada ciddi sıkıntı yaşayan kimseler için içerisinde acil ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri temel gıda maddelerinin yer aldığı gıda paketlerini ulaştırmak amacıyla harekete geçildiği ifade edildi.

‘Kamboçya’ya Acil Yardım’ kampanyası kapsamında ilk etapta 100 aileye gıda paketi ve cibinlik dağıtımı yapılırken açıklamada, hayırseverlerin 100 TL bağış yaparak bir kumanya paketi yardımda bulunabileceği belirtildi.

Son 10 Yılın En Büyük Felaketi Eylül ayının başında şiddetli yağışın etkisi altında kalan Kamboçya’da son yılların en büyük felaketi yaşanıyor.

Temmuz-Kasım ayları arasında şiddetli muson yağmurlarının etkisi altında kalan ülkede her yıl küçük çaplı sel olaylarıyla karşılaşılıyordu; ancak bu yıl Eylül ayında normalin üstünde gerçekleşen muson yağmurları neticesinde, bölgede binlerce insan mağdur oldu. Kamboçya Afet Komitesi tarafından yapılan açıklamada yaşanan afetin etkisinin uzun süreceği ve halkın acil gıda yardımına ihtiyaç duyduğu belirtildi. Açıklamanın devamında yağışların Ekim ve Kasım aylarında da devam edeceği ifade edilirken, bölgeyi etkisi altına alan selin son 10 yılın en büyük felaketi olduğuna ve önlem alınmaması halinde bilançonun ağırlaşacağına vurgu yapıldı.

Binlerce Aile Evinden Oldu

Kamboçya'da meydana gelen sel felaketinde, yaşanan can kayıplarının yanı sıra binlerce aile güvenli bölgelere göç etmek zorunda kaldı. Yetkililer, son 2 haftada 14 eyaletin aşırı yağışlardan ciddi derecede etkilendiğini, 84 bine yakın konutun, 52 bin hektarlık tarım arazisinin, 34 sağlık merkezi ve 359 okulun zarar gördüğünü duyurdu. Yağışların bazı eyaletlerde önümüzdeki günlerde de devam edeceği ve çok sayıda köylünün botlar yardımıyla kurtarılabildiği açıklandı.

İDDEF’ten Afet Bölgesine Gıda Yardımı 1 milyon Müslümanın da hayatını sürdürdüğü Kamboçya'da şiddetli muson yağmurları nedeniyle meydana gelen sel felaketi, ülke halkını her anlamda derinden sarstı. Selin özellikle tarım alanlarını etkilemesi nedeniyle gıda sektöründe yaşanacak sorunlara dikkat çekilirken, İDDEF de hayırseverlerin desteğiyle harekete geçip gıda paketlerini bölgeye ulaştırarak dağıtıma başladı. İDDEF’in bölgedeki çalışmaları hayırseverlerin destekğiyle devam ediyor.

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