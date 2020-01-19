İdlib için yekvücut olma zamanı

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, yıllardır Suriye’de rejim güçleri, terör örgütleri, İran ve Rusyanın savaş alanında yaşama tutunmaya çalışan sivil halka yardım ulaştırmaya devam ediyor. Suriye’de son dönemin en büyük insani krizlerinden birisinin yaşandığını söyleyen Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, “İç savaşın şiddetinden gerilimi azaltma bölgesi ilan edilen İdlib’e sığınan Suriyeliler burada da Rusya destekli rejim güçlerinin hedefi oldular. Yüz binlerce masum insan bu katliamdan kaçarak Türkiye sınırına doğru göç etti. Kalanlar kamplara sığındı. Son saldırılarla beraber bölgedeki durum daha da ağırlaştı” dedi.

Cansuyu Derneği'nden İdlib'e yardım

GÖÇ DALGASI ARTIYOR

İdlib’deki sığınma kamplarının durumunun her geçen gün daha da kötüye gittiğinin altını çizen Köylü, “Kentin kırsalındaki en yoğun göçü alan Atme ve Kah çadır kamplarına 400 bine yakın mazlum sığınmış durumda. Aralarında 5-6 km mesafe olan çadır kamplarına göç dalgası artarak devam ediyor. Yeni göçlerle birlikte yerleşecek çadır bulamayan mazlumlar diğer ailelerle beraber yaşamak durumunda kalıyorlar. Temizlik sıkıntısı, yetersiz beslenme ve kış şartlarından dolayı insanlar sağlıklarını kaybediyor” şeklinde konuştu.

YÜZLERCE TON YARDIM GİTTİ

Son bir haftada Suriye’ye 250 tonun üzerinde yardım gönderdiklerini belirten Köylü, “2019’un son çeyreğinde ise 200 tondan oluşan 8 TIR’lık yardım konvoyumuzu muhtaçlara ulaştırdık. Son 3 aylık dönemde 450 ton civarında insani yardımı kriz bölgelerine ulaştırmış olduk. Mazlum kardeşlerimizin giyinme, ısınma ve gıda gibi acil ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Acil insani yardım kapsamında yüz binlerce muhtaca battaniye, kışlık bot, kışlık giyecek, içerisinde temel yiyecek malzemelerinin olduğu kumanyalar, hazır yemek ve sıcak yemek ulaştırdık” diye konuştu.

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YENİ ÇADIRLAR GEREKİYOR

Suriye’de savaşın başladığı ilk günden itibaren Suriyelilere sahip çıktıklarını dile getiren Köylü, şimdi de İdlib için yekvücut olma zamanının geldiğini ifade ederek, “Ayrıca buradan 135 ton un götürüp orada ekmek yaptırdık. İnsani yardımlarımızın yanısıra önümüzdeki süreçte yeni çadırların kurulması gerekiyor” ifadelerini kullandı.