Dünya İdlib kırsalına hava ve füze saldırısı
ORTADOĞU

İdlib kırsalına hava ve füze saldırısı

Suriye’nin İdlib kenti kırsalı ile Bab al-Hawa geçiş noktasına hava ve füze saldırısı düzenlendi. Saldırıların Rusya’ya ait savaş uçakları tarafından düzenlendiği öne sürüldü. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Haber Merkezi İHA
Saldırıda birçok kamyon ve tır kullanılamaz hale geldi.
Saldırıda birçok kamyon ve tır kullanılamaz hale geldi.

Suriye’nin İdlib kenti kırsalındaki mülteci kamplarının bulunduğu Salwa Waqah’ya ve Suriye-Türkiye sınırı yakınlarında bulunan Salwa kasabası dışındaki Bab al-Hawa geçiş noktasına hava ve füze saldırısı düzenlendi. Saldırıların Rusya’ya ait savaş uçakları tarafından düzenlendiği öne sürüldü.

Birçok kamyon ve tır kullanılamaz hale geldi


Saldırı sonucu Bab al-Hawa geçiş noktasında bekleyen birçok kamyon ve tır kullanılamaz hale geldi.
Sivil savunma ekipleri saldırıların ardından hızlıca olay yerlerine sevk edildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.


Öte yandan Esad rejimi, Halep iline bağlı Atarib kentindeki bir hastaneye topçu saldırısı düzenlemiş, 7 kişi hayatını kaybetmiş, 5’i sağlık personeli toplam 20 kişi yaralanmıştı.

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PKK/YPG'li teröristler, Suriye Ayn İsa bölgesindeki farklı noktalarda yangın çıkararak bölgeyi TSK'nın vurduğu yönünde algı oluşturmaya çalışıyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ayn İsa bölgesindeki sivil yerleşim yerlerinde yangın çıkartan PKK/YPG'li teröristlerin hedefi, TSK'nın 'sivil halkı hedef aldığı' yalanını dünyaya yaymak.


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