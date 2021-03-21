Dünya Rusyanın İdlibe hava saldırılarında bir sivil öldü, iki sivil yaralandı
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Rusya'nın İdlib'e hava saldırılarında bir sivil öldü, iki sivil yaralandı

Rusya'ya ait savaş uçaklarının Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib iline yaptığı hava saldırılarında bir sivil hayatını kaybetti, iki sivil yaralandı. İdlib sivil savunma ekipleri saldırı sonrası arama ve yangın söndürme faaliyetlerini sürdürüyor.

Haber Merkezi İHA
Saldırıda birçok kamyon ve tır kullanılamaz hale geldi.
Saldırıda birçok kamyon ve tır kullanılamaz hale geldi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevinin Rusya'ya ait olduğunu bildirdiği savaş uçakları, İdlib'in Sarmada beldesiyle Hatay'ın Reyhanlı ilçesi karşısındaki Babu'l Hava sınır kapısı alanına ve M4 kara yolu yakınlarına saldırılar düzenledi.

Saldırılar, Babu'l Hava sınır kapısı alanındaki tüp dolum tesisi, ticari malzemeler taşıyan tırlar, yerel insani yardım derneğinin deposunun yakınları, dağlık alanlar ve İdlib'in güneyindeki M4 kara yolu üzerindeki Keferşileye köyüne yapıldı.

Öte yandan, uçak gözlemevine göre, Akdeniz'den atılan bir balistik füze de İdlib'in Türkiye sınırına yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Kah köyünde Suriye Milli Ordusu karargahı yakınlarına düştü.

Söz konusu saldırılarda ilk belirlemelere göre bir sivil hayatını kaybetti, iki sivil hafif yaralandı.

İdlib sivil savunma ekipleri saldırı sonrası arama ve yangın söndürme faaliyetlerini sürdürüyor.

Gün içinde de Esed rejimi ve destekçisi İran'ın kontrolündeki terörist grupların, Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde hastaneye düzenlediği saldırıda biri çocuk altı sivil ölmüştü.

Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, "İdlib’de hastaneyi vuran Esed rejimi, bu kez de füzelerle, İdlib gerginliği Azaltma Bölgesi kuzeyindeki Kah meskun mahallini ve Sarmada yakınındaki TIR parkını hedef aldı. Kah’ta köylülere ait çok sayıda hayvan telef olurken TIR parkında 7 sivil yaralandı. Saldırıların derhal sonlandırılması için RF tarafına bildirimde bulunuldu." açıklamasını yaptı.


İdlib kırsalına düzenlenen füze saldırısı kamerada
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İdlib kırsalına düzenlenen füze saldırısı kamerada
Suriye'nin İdlib kenti kırsalı ile Bab al-Hawa geçiş noktasına hava ve füze saldırısı düzenlendi. Saldırıların Rusya'ya ait savaş uçakları tarafından düzenlendiği öne sürüldü. Saldırı sonucu Bab al-Hawa geçiş noktasında bekleyen birçok kamyon ve tır kullanılamaz hale geldi.


İdlib'deki durum

  • Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.
  • Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.
  • Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.
  • Son olarak Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.
  • Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

PKK/YPG'li teröristlerin hain planı ortaya çıktı: Sivil yerleşim yerleri ateşe verildi
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PKK/YPG'li teröristlerin hain planı ortaya çıktı: Sivil yerleşim yerleri ateşe verildi
PKK/YPG'li teröristler, Suriye Ayn İsa bölgesindeki farklı noktalarda yangın çıkararak bölgeyi TSK'nın vurduğu yönünde algı oluşturmaya çalışıyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ayn İsa bölgesindeki sivil yerleşim yerlerinde yangın çıkartan PKK/YPG'li teröristlerin hedefi, TSK'nın 'sivil halkı hedef aldığı' yalanını dünyaya yaymak.


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