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Dünya İdlibde aşılama başlıyor
ORTADOĞU

​İdlib’de aşılama başlıyor​

İdlib’de aşılama başlıyor

Koronavirüs salgınında bugüne kadar hiçbir önlemin alınamadığı İdlib de aşıya kavuştu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) İdlib’e, 53 bin 800 doz aşı gönderdi.

Hamza Hıdır Yeni Şafak
​İdlib’de aşılama başlıyor​
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) İdlib’e, 53 bin 800 doz aşı gönderdi.

Koronavirüs salgınında bugüne kadar hiçbir önlemin alınamadığı İdlib de aşıya kavuştu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) İdlib’e, 53 bin 800 doz aşı gönderdi. Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında İdlib’e gönderilen 53 bin 800 doz aşı, Babu’l Hava sınır kapısında İdlib İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Söz konusu aşılar 1 Mayıs 2021’den itibaren sağlık çalışanlarına, kronik hastalıkları bulunanlara ve 60 yaş üstündekilere uygulanmaya başlanacak.

ASTRAZENECA ALACAĞIZ

  • Dr. Muhammed Salim, “Salgını kontrol etmek için 2,5 milyon kişinin aşılanması lazım” dedi. Gavi Aşı İttifakı’nın Ekim 2020’de kendileriyle iletişime geçtiğini söyleyen Dr. Salim, “Koronavirüs aşısı için Suriye’ye destek olmak istediklerini söylediler. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgeleri ile Halep ve İdlib çevresinde bulunan 850 bin kişi aşılanacak. 1 milyon 700 bin doz Astrazeneca aşısını alacağız” diye konuştu.
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