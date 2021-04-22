​İdlib’de aşılama başlıyor​

İsrail’de hayat aşı sayesinde normale dönmeye başladı

Nüfusuna oranla dünyada en çok yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılan ülke olan İsrail'de hayat normale dönüyor. Her ne kadar vaka sayısı nüfusa oranla yüksek olsa da İsrail'de aşılama sayesinde Ocak 2021'de 10 bine dayanan günlük vaka sayısı, son günlerde 200'ün altına düşmüş durumda.